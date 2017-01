Almagro pide respetar la inmunidad parlamentaria de legisladores venezolanos

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió hoy respetar la inmunidad parlamentaria del diputado opositor Luis Florido y de todos los legisladores venezolanos.



"Se debe respetar la inmunidad parlamentaria del diputado @LuisFlorido y de tod@s los legisladores en #Venezuela", escribió hoy Almagro en su cuenta de Twitter.



Junto a su mensaje adjuntó otro de Florido en la misma red social, en el que el diputado denuncia que fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, y que las autoridades anularon su pasaporte al llegar al país.



"Me tienen retenido en el aeropuerto de Maiquetía y de manera ilegal, Saime (Servicio Administrativo de Migración y Extranjería) anula mi pasaporte siendo presidente de la Comisión de Política Exterior", publicó hoy el diputado.



Florido es el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) y se ha reunido en varias ocasiones con Almagro para denunciar la situación política y social del país caribeño.



El opositor explicó posteriormente, en un audio difundido por su equipo de prensa, que al llegar a Venezuela su pasaporte fue anulado porque "tenía una denuncia de hurto", asunto que dijo no entender pues hace dos días había salido hacia República Dominicana.



Según Florido, los funcionarios del Saime le dijeron que había que esperar a las autoridades aeroportuarias para esclarecer el asunto, algo a lo que el diputado se negó porque, asegura, le protege el artículo 200 de la Constitución que contempla la inmunidad parlamentaria.



"No pueden retenerme y llegué y les arranqué el pasaporte", contó el legislador, que después de esto salió de las oficinas de migración del aeropuerto con destino a Caracas, según dijo.



Por lo anterior, el diputado pidió a los funcionarios públicos implicados en este asunto respetar la inmunidad parlamentaria, un emplazamiento que también dirigió al jefe de Estado, Nicolás Maduro.



El pasado 25 de junio, el diputado también tuvo un inconveniente en este mismo terminal tras llegar de Washington, donde apoyó en la OEA la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela.



Florido, en esa oportunidad, se encontraba en compañía de otros diputados y del entonces presidente de la AN, el opositor Henry Ramos Allup, quienes aseguraron que estaban siendo insultados con lo que ponderaron como un trato vejatorio.