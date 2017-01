México no descarta demandar a Trump en la ONU

El secretario (ministro) de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, afirmó ayer que su país no descarta interponer una demanda ante la ONU contra el Gobierno de EE. UU. si se concreta el plan del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera común.

"No descartamos ninguna opción, tenemos que tomar medidas que sean eficaces efectivas a partir de hechos cuando ocurran", afirmó Videgaray en una entrevista en la cadena Televisa al ser preguntado sobre esa posibilidad.

"En este momento, lo único que hay son declaraciones, no hay propiamente un hecho concreto qué denunciar pero no descartamos ninguna opción", matizó.

La semana pasada, el dos veces candidato a la Presidencia de México y líder de la oposición de izquierdas Andrés Manuel López Obrador sugirió al presidente Enrique Peña Nieto que presente una demanda al Gobierno de EE. UU. ante la ONU por "violación de derechos humanos" y "discriminación racial".

La razón: la firma por parte de Trump de la orden para destinar fondos a la construcción del muro con México y "perseguir a migrantes en ese país".

Videgaray aclaró también este lunes que todavía "no hay fecha tentativa" para un eventual encuentro entre Peña Nieto y Trump, después de que el jueves el gobernante mexicano cancelara la visita que pretendía realizar este martes a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo.

Contradicciones

El secretario, que junto con su colega de Economía, Ildefonso Guajardo, estuvo el miércoles y el jueves de la semana pasada en Washington tratando de negociar con el equipo de Trump, reconoció que aquellos "fueron dos días de profundas contradicciones".

Mientras ellos recibían un trato "notable" -rememoró- se producían "expresiones vía Twitter del presidente de Estados Unidos que son inaceptables para los mexicanos".

Según Videgaray, por su reacción al enterarse, sus interlocutores en esas reuniones "claramente fueron también sorprendidos" por los mensajes de Trump e incluso les "ofrecieron una disculpa a nivel personal".

Respecto a la llamada de una hora que Peña Nieto y Trump sostuvieron el viernes, reveló que se saludaron en inglés pero luego hablaron con traductores.

Trump "repitió muchas de las cosas que dice cuando habla de la relación con México" y se quejó especialmente del "déficit comercial" de su país en el intercambio de productos.

"Al final de la llamada lo que acordonaron esquemas puede llegar a una mejor solución a partir del diálogo que con medidas unilaterales", detalló.

Además, ambos sellaron un "acuerdo de caballeros" para no volver a hablar públicamente de quién va a pagar el muro fronterizo que Trump pretende construir y forzar luego a México a sufragarlo.

El canciller reiteró que la apuesta de México es al "diálogo, la negociación y la diplomacia".

Respecto a los inmigrantes mexicanos en EE. UU. manifestó que en los últimos días no han tenido "un reporte de incremento de las deportaciones" y recordó que Barack Obama estableció un récord en ese terreno, con 2.8 millones de deportados.

Casa Blanca baja el tono y propone que el muro lo paguen los narcos

SORPRESA• Con asombro por parte de la prensa mexicana y el señalamiento de la cancillería de que es un "avance positivo" de la Casa Blanca fue recibida la propuesta de que el muro fronterizo del presidente Donald Trump sea pagado por narcotraficantes.

El domingo, en declaraciones a la cadena CBS, Reince Priebus, jefe de gabinete de la Casa Blanca, dijo que entre las opciones que analizan para financiar el muro que el presidente estadounidense pretende construir en la frontera con México "podrían ser los cárteles" de las drogas. "Es un avance indudablemente positivo que estén hablando de alguien que no es México, los narcos no son México (...). Es una señal, por lo menos así lo interpreto, debe ser bienvenida puesto que ya estamos viendo cómo se modifica el discurso", dijo a la cadena Televisa el canciller Luis Videgaray. Interrogado sobre si esta propuesta puede ser factible o si suena a chiste, el canciller se limitó a responder: "No conozco más de la propuesta de lo que conocen ustedes". "Buena parte del crimen organizado ocurre en Estados Unidos, por lo pronto las ventas, los ingresos se generan" del otro lado de la frontera, indicó Videgaray.

