Netanyahu intenta tranquilizar a México por su tuit sobre el muro de Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intentó este martes tranquilizar a México sugiriendo que la crisis que provocó su declaración sobre el muro que Donald Trump quiere construir en la frontera sur de Estados Unidos se debe a un "malentendido".

El sábado, Netanyahu celebró en un tuit la decisión del presidente estadounidense de construir un muro en la frontera con México.

"El presidente Trump está en lo correcto. Construí un muro en la frontera sur de Israel. Frenó toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea", había escrito.

Pero esta declaración provocó una respuesta furiosa de México que convocó al embajador de Israel en México para explicaciones y el lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pidió que Tel Aviv se disculpara.

Este martes, el primer ministro israelí dijo que Israel "continuará teniendo buenas relaciones" con México, según un comunicado de sus servicios.

"Estoy persuadido que nuestras relaciones son más fuertes que todo desacuerdo temporario o malentendido", agregó subrayando que tenía una relación "muy cordial" con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Netanyahu intentó asimismo explicar el sentido de su tuit del sábado, en el que quiso "subrayar el éxito del muro de seguridad (con Egipto) de Israel. Pero no hice comentarios sobre las relaciones entre Estados Unidos y México", dijo, sin expresar una disculpa.

El presidente israelí, Reuven Rivlin, se comunicó telefónicamente este martes con Peña Nieto.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸