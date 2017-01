Carlos Vives: No reconocer fuerza de México es echar a EE.UU. para atrás

El cantante colombiano Carlos Vives dijo hoy que no comprende por qué el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está negando la importancia de la cultura y la fuerza de trabajo de México, y aseguró que esto hace que retroceda ese país.



En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Vives destacó el trabajo que tanto los mexicanos como las comunidades latinoamericanas, en general, "aportan en el desarrollo, en el crecimiento económico de un país que vive de crecer económicamente todos los días".

No reconocer este aspecto es echar a EE.UU. "para atrás", subrayó el autor de éxitos como "La bicicleta" o "Volví a nacer".



Consideró que los discursos del republicano contra los migrantes mexicanos, así como su tendencia a "sembrar ese miedo", acaba traduciéndose simplemente en "política", pero que "al final la vida real está ahí".



"Trabajamos todos los días, el mundo necesita a gente que quiera trabajar, que se levanta pensando en hacerle bien a su comunidad", refirió el cantante sobre los latinos que residen en EE.UU.

Actualmente, "dependemos de todos; un país tan grande depende del trabajo que han hecho, no solamente los mexicanos, sino las comunidades latinoamericanas".



Vives aseguró que se siente "representado por el pueblo mexicano", por lo que el discurso de Trump es complicado de entender "desde el punto de vista sentimental: Es muy difícil cuando se ofende una cultura que uno quiere, que uno tiene aprecio", aseveró.



Además, narró que cuando estuvo dando conciertos en EE.UU. le pedían que hablara en contra del magnate, pero que siendo ciudadano colombiano no le era fácil decir al público "voten por este".



No obstante, reiteró que tanto su país como el resto de la región tiene con México una relación "muy especial".



"Valoramos México por su verdad, por lo que representa y ha representado para nosotros", concluyó el artista.