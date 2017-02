Trump abandona la Casa Blanca con su hija en un viaje no anunciado

El presidente estadounidense, Donald Trump, abandonó hoy la Casa Blanca en el helicóptero presidencial con su hija Ivanka en un desplazamiento no anunciado y con destino aún no revelado.

Poco antes de las 15.00 hora local (20.00 GMT) el presidente abandonó la Casa Blanca por la cara sur para abordar el helicóptero "Marine One" acompañado por su hija sin que haya trascendido su destino.

La Casa Blanca no incluyó hoy ningún viaje en la planificación de la agenda del flamante presidente y dio instrucciones de que el destino se mantenga por el momento "off the record".

El presidente había confirmado su asistencia este jueves a primera hora a un tradicional desayuno con líderes religiosos en Washington.

