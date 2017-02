23,000 pruebas ilegales de VIH sin ubicar en México

Las autoridades mexicanas informaron que se desconoce la ubicación de más de 23,000 de las 70,000 pruebas rápidas de detección de VIH que ingresaron al país de manera ilegal desde China y que fueron adquiridas por el oriental estado de Veracruz.

El Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez, dijo en rueda de prensa que la institución realizó 20 visitas de verificación sanitaria en varios centros.

En las visitas requisó 16. 8 toneladas de medicamentos caducados, así como 46.984 pruebas identificadas como “Kit de detección VIH 1&2 Test” y halladas el mes pasado en el almacén “A” de Insumos de la Secretaría de Salud de Veracruz.

“No tienen registro sanitario, están caducados desde 2013 e incumplen con toda la normatividad del etiquetado”, detalló Sánchez.

La Cofepris requirió el 30 de enero a los Sistemas Estatales de Salud de la Federación que realizaran una búsqueda exhaustiva con la finalidad de asegurar los productos irregulares e impedir su uso, toda vez que no cuentan con registro sanitario.

RIESGO A LA SALUD

Sánchez precisó que la Secretaría de Salud de Veracruz no entregó a la Cofepris la información relacionada con la localización de las 23,016 pruebas irregulares restantes, las cuales fueron distribuidas a once instituciones y “constituyen un riesgo a la salud”. Aunque no quiso vincular a ningún funcionario con la indagatoria, el comisionado nombró las cuatro empresas que están siendo investigadas: Almacén Maxbec, Especialidades Médicas del Sureste, Labssa y almacén de distribución Comercio y Servicios Administrativos Integrales del Golfo.

En relación a la investigación abierta tras una denuncia del actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, señaló que hasta ahora “no hay evidencia de la aplicación de medicamentos falsos o agua destilada a enfermos con cáncer en el estado”.

MEDICINA FALSA

Yunes denunció compras de medicamentos falsos para tratamientos de quimioterapia a pacientes de cáncer durante los gobiernos de Fidel Herrera (2014-2010) y Javier Duarte (2010-2016), prófugo de la justicia y acusado de ser el responsable de la quiebra del estado.

El 14 de julio de 2010, el centro de Cancerología de Veracruz identificó una ampolleta del medicamento Avastín que se encontraba “abierto, manipulado y con material extraño”, un incidente que fue notificado por la responsable de aplicar la sustancia, la cual nunca se administró a un paciente.

A petición de la Secretaría de Salud del estado, el Laboratorio Roche evaluó el contenido de la ampolleta y en octubre de ese mismo año concluyó que había sido falsificada.

Hasta ahora la Cofepris ha revisado 151 expedientes clínicos (36 pediátricos y 115 adultos) del 2011 a 2016 en el Departamento de Oncología del Centro Estatal de Cancerología, con el objetivo de buscar otros casos de posibles medicamentos irregulares.