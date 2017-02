Trump considera “ridícula” la decisión judicial que suspende decreto migratorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este sábado “ridícula” la decisión de un juez federal que bloqueó su decreto migratorio contra los nacionales de siete países musulmanes, y aseguró que será “anulada”

“¡La opinión de ese supuesto juez, que básicamente priva a nuestro país de su policía, es ridícula y será anulada!”, advirtió el presidente estadounidense en una serie de tuits, un día después de que un juez bloqueara temporalmente su decreto.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!