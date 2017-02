Miles de mexicanos reafirman con protestas su rechazo al "gasolinazo"

Miles de personas se manifestaron hoy en varias localidades de México para protestar contra la subida de los precios de las gasolinas, si bien fueron manifestaciones menores a las de enero y no desencadenaron disturbios.



En Guadalajara, capital del occidental estado de Jalisco, miles de personas marcharon para mostrar su rechazo al alza del precio de los combustibles, y para mantener la presión social contra el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Las protestas de hoy fueron sensiblemente más pequeñas que las de enero, cuando el Gobierno subió entre 14 % y un 20 % el costo de las gasolinas, una medida que desencadenó fuerte protestas sociales y disturbios y que antecede la liberalización de precios del sector, que arranca en marzo y se realizará por etapas a lo largo de 2017.



Este 4 de febrero se esperaba una nueva alza de los precios, pero el Ejecutivo anunció el viernes que se mantendrían sin cambios hasta el 17 de febrero, una decisión que se logró aumentando los estímulos fiscales al sector gasolinero.





La protesta de Guadalajara congregó unas 4.000 personas, de acuerdo con datos proporcionados por Protección Civil.

En la marcha se pudieron leer mantas y pancartas con leyendas como "No a la corrupción" o " No más gasolinazo, ya basta".



La ciudadana Alicia Quevedo dijo a Efe que ha acudido a todas las manifestaciones realizadas después del anuncio del "gasolinazo" pues no está de acuerdo con las reformas estructurales implementadas por el Gobierno federal.



"Nos afecta a todos ("el gasolinazo") en (el precio de) la luz, en el gas, en la canasta básica. Por eso quiero que se vaya este gobierno corrupto", dijo la comerciante, que consideró que las marchas han servido para "presionar" al Gobierno y dar marcha atrás en el alza en el precio de la gasolina programada para este fin de semana.



Los manifestantes salieron de cuatro diferentes puntos de la ciudad para reunirse en el centro histórico, donde se tenía previsto quemar una imagen de cartón con la figura de Peña Nieto.

"Peña Nieto escucha tienes que renunciar, o de lo contrario te vamos a quemar", gritaba el grupo de estudiantes universitarios que realizaron la figura y la llevaban atada a un palo.



Gerardo Ibarra portaba una pancarta con las imágenes de los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón bajo la leyenda "Ratas corruptas".



"Es una mafia que gobierna nuestro país, es una mafia que se ha dedicado a robar y enriquecerse, que ha destruido el patrimonio de nuestro país", declaró Ibarra, vendedor en un establecimiento.



En el día que se conmemoran 100 años de la Constitución mexicana, decenas de personas participaron en un bloqueo de gasolineras en Monterrey y su zona metropolitana, en el norteño estado de Nuevo León.



Según el Congreso Nacional Ciudadano, la entidad que llevó a cabo la acción, se habrían bloqueado hasta la noche los accesos de 176 estaciones de servicio, del alrededor de 600 existentes en el estado.



Convocados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), unos 2.000 integrantes marcharon contra el "gasolinazo" en Ixmiquilpan, Tulancingo, Mixquiahuala, Tula y otros 13 municipios del céntrico estado de Hidalgo.



En la ciudad capital de Coahuila, miles de personas salieron a las calles para protestar contra el alza de combustibles, en exigencia de una suspensión definitiva de la subida de precios.



En Torreón y en Saltillo, norteño estado de Coahuila, colectivos ciudadanos también se manifestaron en una marcha que tuvo como caballo de batalla tanto la subida de las gasolinas como la corrupción política.



En Ciudad Madero, en el nororiental estado de Tamaulipas, esta mañana un reducido grupo de personas bloquearon un centro de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex).