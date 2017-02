Egipto elogia a Trump por sus críticas a la prensa

El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio elogió hoy al presidente de EEUU, Donald Trump, por criticar a los medios de comunicación que, según él, han ignorado o informado poco sobre una serie de ataques terroristas ocurridos en el mundo.



El portavoz de la cancillería egipcia, Ahmed Abu Zeid, alabó en un comunicado que Trump criticara en su discurso de ayer que algunos medios hayan informado poco o mal sobre "78 atentados terroristas, entre ellos nueve en Egipto".

Zeid consideró que estas críticas están en la línea de las peticiones de Egipto de adoptar una estrategia "global, coherente y no selectiva" en la lucha antiterrorista, y le deseó éxito a EEUU en sus intentos de liderar un cambio en el trato que se le da a este fenómeno en el seno de la comunidad internacional.

Asimismo, el responsable egipcio criticó que la cobertura de los actos terroristas de algunos medios se base en la "selectividad y parcialidad", y subrayó que, en algunas ocasiones, la prensa occidental ha usado los atentados para acusar a las autoridades de Egipto de cometer "descuidos" en seguridad.



Trump afirmó este lunes, en un discurso en una base aérea en Florida, que "ha llegado a un punto en el que ni si quiera informan. En muchos casos, la prensa muy, muy deshonesta no quiere informar de ello", en alusión a los atentados terroristas.

Más tarde, la Casa Blanca divulgó a la prensa estadounidense una lista de 78 atentados terroristas en los que, a su juicio, los medios no dieron una cobertura suficiente.



En esa lista, publicada por medios estadounidenses, figuran nueve ataques ocurridos en Egipto, entre ellos el avión ruso siniestrado en el Sinaí con 224 personas a bordo en octubre de 2015.



El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, admitió en una ocasión que el avión ruso fue derribado, pero, a día de hoy, los investigadores aún no han ofrecido su versión, por lo que el siniestro no ha sido considerado por Egipto como un atentado terrorista de forma oficial.



La mayoría de los últimos atentados ocurridos en Egipto se concentran en el Sinaí, una región en la que opera la filial egipcia del Estado Islámico (EI) y donde las autoridades han vetado el acceso a la prensa.



Entre otros atentados que figuran en la lista de la Casa Blanca, de los que supuestamente se ha informado poco, también están los ataques de Francia, entre ellos el de la discoteca Bataclan y el del camión de Niza, o el tiroteo ocurrido en un club gay de Orlando (EE.UU) en el que murieron 49 personas el pasado junio.