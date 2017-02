Maduro dice que diputados en EE.UU. incurren en "delitos contra la patria"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló hoy que un grupo de diputados opositores venezolanos que se encuentra en la capital de Estados Unidos está incurriendo en "graves delitos contra la patria", ya que, afirmó, estos fueron a decirle al Gobierno estadounidense que "intervenga en Venezuela".



"Yo espero el pronunciamiento de los órganos competentes, graves delitos de traición a la patria están incurriendo estos diputados cuando se van a Washington a decirle al nuevo Gobierno de Estados Unidos que intervenga en Venezuela", dijo el presidente venezolano en su programa radial La hora de la salsa.

Lea más: El insólito lugar donde se producirán alimentos en Venezuela

El jefe de Estado indicó que estos parlamentarios opositores fueron a "hacer lobby" contra Venezuela y los calificó de "vagabundos".



"Van a despotricar de Venezuela y después se quedan una semana de vacaciones, rumbeando (de fiesta), metiéndose de todo por allá, vagabundos que son", afirmó.



El señalamiento de Maduro se da como consecuencia de una visita que realiza una comisión de tres diputados de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela a Washington.

Según el equipo de prensa del parlamentario opositor Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, los diputados que están en la capital estadounidense son Armando Armas, José Gregorio Correa y el primer vicepresidente Freddy Guevara.



Guevara acudió al país norteamericano en sustitución de Florido luego de que las autoridades migratorias venezolanas le anularan el pasaporte a este último.



Florido afirmó que el lunes no pudo tomar un vuelo con destino a Perú por no contar con su pasaporte e informó ayer a través de Twitter que Guevara iría a Perú a "continuar acciones de denuncia a la dictadura", y que luego este partiría rumbo a Washington.



También al diputado opositor William Dávila se le negó la salida del país caribeño ayer, debido a la anulación de su pasaporte.



Dávila es miembro de la Comisión de Política Exterior de la Cámara y dijo que las autoridades le dijeron que su pasaporte "tiene un error" y que está anulado "por orden superior".