Hieren a hijos del Chapo Guzmán en aparente lucha interna de cártel

Los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán afirmaron haber resultado heridos el sábado pasado en un ataque ordenado por Dámaso López, uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, en una aparente lucha interna en esa agrupación criminal.



En una misiva enviada hoy a diversos medios de comunicación, escrita a mano y que aún no ha sido autentificada por la defensa del capo, los hijos de Guzmán dicen que durante el ataque iban acompañados por Ismael "el Mayo" Zambada, socio y presunto sucesor del Chapo al frente del cártel después de la extradición de éste a Estados Unidos el pasado 19 de enero.

En el texto, divulgado por diversos medios nacionales, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán afirman que el 4 de febrero Dámaso López organizó una junta citando a Zambada y a la familia de Guzmán "por el tema de haber pruebas de que Dámaso López ordenó el secuestro de los hijos del Chapo".



Sin embargo, al llegar al lugar de la cita los hijos del capo se percataron de que López no se encontraba, y a continuación "comienzan a disparar en contra de la escolta personal de la familia, quedando muertos al instante en el lugar".

De acuerdo con la carta, al darse cuenta de que habían sido traicionados, Zambada y los hijos de Guzmán huyeron "encontrando por todo el camino gente armada a las órdenes de Dámaso" que intentaron nuevamente asesinarlos.



Finalmente, recorrieron varios kilómetros hasta llegar a un pueblo en el que fueron auxiliados "por gente del lugar ya que se encontraban heridos". La carta no especifica si Zambada también resultó lesionado.

En una entrevista telefónica, José Refugio, abogado de Guzmán, dijo que si bien trata de desligarse "de muchas cuestiones que no son del ambiente jurídico", se enteró de la carta por estar cerca de la familia de su cliente.



"Tengo entendido que la carta sí tiene el origen de ellos (los hijos de Guzmán), pero es algo que no me consta a mí de manera directa", añadió.

La versión del ataque coincide con un repunte de la violencia en el estado de Sinaloa en la que han participado grupos criminales antagónicos, con saldo de 12 personas muertas en las últimas 24 horas.



El secretario estatal de Seguridad Pública, general Genaro Robles Casillas, dijo a Efe que esta ola de violencia se debe a una pelea por la plaza entre grupos internos del cártel de Sinaloa.