Corte de apelaciones mantiene bloqueo a decreto antimigratorio de Trump

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos mantuvo este jueves el bloqueo sobre el decreto del presidente Donald Trump que prohíbe la entrada de refugiados y emigrantes de siete países de mayoría musulmana.

El recurso de emergencia del gobierno “es negado”, indicó la sentencia del colegiado de tres jueces federales en San Francisco, con lo que ratifica la decisión del juez James Robart de suspender temporalmente la orden ejecutiva mientras el tema es juzgado en su corte federal en Seattle.

En su primera reacción de la orden, Trump prometió luchar ante la justicia a favor de su decreto de inmigración.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!