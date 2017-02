Diputado opositor venezolano cumple un mes preso y sin acusación formal

El diputado venezolano Gilber Caro, opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, cumple hoy un mes en prisión pese a que su inmunidad no ha sido levantada y sin haber recibido acusación formal hasta el momento, aseguró a Efe la abogada defensora, Theresly Malavé.



"Cumple un mes preso sin boleta de excarcelación ni presentación en tribunales", dijo Malavé tras subrayar que el legislador está "secuestrado por el régimen" pues, afirmó, no ha podido ver a sus familiares durante el tiempo de reclusión.



La abogada explicó que en la cárcel del estado Guárico (centro) donde fue confinado Caro solo a ella le han permitido visitarlo, lo que ha hecho en dos ocasiones y por espacio de 20 minutos, aunque le prohibieron llevarle comida pues la responsabilidad de alimentarlo, a diferencia de otros presos, estaría reservada para el Estado.



"La primera vez lo vi muy triste, muy terrible (...) ya el martes antepasado lo noté más centrado, más firme en su pensamiento con un mensaje de fuerza", sostuvo.

El diputado -contó la jurista- fue internado en una celda con gusanos durante los primeros días y ahora se encuentra "mejor" en otro lugar compartiendo espacio con reos que fueron "mutilados" por otro preso.



"No hay delito, no hay nada (...) la solución es política", dijo y agregó que el caso ya fue llevado ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y la Defensoría del Pueblo aunque, afirmó, "acudir a las instituciones es una pérdida de tiempo".



El partido en el que milita Caro, Voluntad Popular (VP), que fue fundado por el opositor encarcelado Leopoldo López, difundió hoy decenas de mensajes a través de las redes sociales exigiendo la liberación de su diputado y el respeto a su inmunidad.



"Hoy 11 de febrero se cumple un mes de la detención inconstitucional del Diputado Gilber Caro. Sin Libertad no hay Democracia #LiberenAGilber", apuntó en su cuenta en Twitter el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges.



Caro fue detenido el 11 de enero por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Venezuela.



El vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, informó que el parlamentario fue "capturado en flagrancia" en el céntrico estado Carabobo y que en el momento de su detención portaba un arma y explosivos, "material de guerra de uso exclusivo de la Fuerza Armada".