Menor que escapó de las FARC asegura que guerrilla lo retenía con mentiras

El menor de 16 años Yulmer Gómez, quien escapó de las filas de las FARC para reencontrarse con su familia, aseguró hoy que la guerrilla lo retenía con "mentiras".



"Yo había planteado la salida de allí. No me dejaron y me tocó de esa manera. Me tenían solo con mentiras, que tocaba esperar, que la ONU, que la ONU", dijo el joven a RCN Radio.



El menor de edad fue reclutado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 1 de septiembre de 2014 en el caserío Bellavista, del departamento del Meta, en el centro del país.



Según le indicó Gómez al medio de comunicación, los comandantes guerrilleros le habían asegurado que debía esperar a que los organismos encargados lo acogieran.

Sin embargo, aunque el joven se encontraba ya en la zona veredal transitoria de normalización (ZVTN) de Mesetas, una de las 26 áreas de Colombia en donde la guerrilla se concentra previo a su desmovilización y desarme, decidió escapar hacia Villavicencio, capital del Meta, en donde reside su familia.



El máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", dijo el pasado jueves que el Gobierno y la guerrilla definieron el programa para la atención de menores de edad que salgan de las filas del grupo armado y que se denominará "Camino diferencial de vida".



Los menores serán trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y dos delegados de organizaciones sociales a lugares transitorios de acogida previamente definidos una vez todos los guerrilleros lleguen a las ZVTN.



Luego de su traslado, los menores serán recibidos en lugares de acogida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con apoyo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y delegados del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).



Aunque no hay una cifra consolidada de niños y adolescentes que están en las filas guerrilleras, en mayo pasado la insurgencia los cifró en 21 menores, aunque el Gobierno elevó a 170 ese número.



Desde que el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno nacional y las FARC firmaron un acuerdo de paz solo 13 menores han sido devueltos por la guerrilla.



Tras conocerse el caso de Yulmer Gómez, la alta consejera para los Derechos Humanos de Colombia, Paula Gaviria, manifestó que el menor estaba siendo atendido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, que se encarga de la niñez) y por la Defensoría del Pueblo.



Gaviria explicó que Gómez no perderá los beneficios dispuestos por el Gobierno para los menores de edad que fueron reclutados por las FARC porque son considerados víctimas del conflicto.