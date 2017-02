Toledo evalúa pedir recurso de hábeas corpus mientras permanece prófugo

El expresidente peruano Alejandro Toledo, en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden internacional de busca y captura, evalúa pedir un recurso de hábeas corpus para dejar sin efecto la prisión preventiva solicitada en su contra por la Justicia de Perú, afirmó hoy su abogado defensor.



Heriberto Benitez, un polémico exdiputado peruano que está a cargo de la defensa de Toledo desde mediados de esta semana, indicó en declaraciones al diario Correo que mantiene el contacto telefónico con el expresidente de Perú (2001-2006).



El letrado explicó a ese medio que se mantienen en contacto para planear qué pasos legales dar, entre los que incluye pedir a principios de la próxima semana una apelación a una instancia judicial superior.



La Justicia peruana consideró el pasado jueves que hay evidencias suficientes para detener a Toledo y mantenerlo hasta 18 meses en prisión preventiva por haber supuestamente favorecido a la constructora brasileña Odebrecht en sus negocios en Perú.



Toledo está acusado de lavado de activos y tráfico de influencias por recibir supuestamente 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para favorecer sus negocios en el país.



"Tengo una reunión con un equipo de abogados que evaluamos un hábeas corpus, vemos los pro y los contra. Pero si el hábeas corpus se declara fundado es para dejar sin efecto la resolución del juez Richard Concepción que ordena la prisión y si se declara nula se convoca a una nueva audiencia", indicó el letrado al citado diario peruano.



Pedir un recurso de hábeas corpus supone el derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse.



Benítez indicó que habló de esos planes en su conversación telefónica con Toledo, una conversación mantenida con el emandatario pese a que el expresidente figura en la lista de personas buscadas por la Interpol.



El Gobierno de Perú ha ofrecido una recompensa de 30.000 dólares (casi 30.000 euros) por información sobre su paradero.



Consultado sobre si Toledo se entregará a la Justicia, el abogado indicó que esa decisión la tomaría el ex presidente "a medida que avance el trámite" del recurso.

En otra entrevista con la agencia oficial Andina, Benítez opinó que Toledo no debería regresar al país ya que a su juicio "no tiene garantías" para someterse a un proceso, al tiempo que consideró un "atropello" que las autoridades hayan ofrecido una recompensa y publicado su foto en la lista de criminales más buscados de Perú.



Mientras, la Mesa Directiva del Congreso peruano acordó hoy retirar los beneficios de Toledo en su condición de expresidente de la República, como vehículo oficial, combustible y personal de apoyo.



El Gobierno peruano alertó el viernes de que el expresidente podría estar en San Francisco (EE.UU.) y solicitó a las autoridades estadounidenses colaboración para su detención y expulsión.



Las autoridades peruanas informaron también de que Toledo podría estar planeando "su fuga" al "Estado de Israel".



En Israel, un policía en el aeropuerto de Ben Gurion (Tel Aviv), dijo a Efe "no tener información" sobre la presunta llegada de Toledo esta tarde en un vuelo desde San Francisco, mientras que un funcionario del organismo de emigración, a cargo del control fronterizo, explicó que cualquier información sobre entradas o salidas de pasajeros requiere una orden judicial.



Por otro lado, personas en Israel del entorno del expresidente peruano dijeron a Efe desde el anonimato que "no habían tenido contacto con él".



También consideraron "improbable" la posibilidad de que se encuentre en el país desde el miércoles, según publicaron algunos medios peruanos a raíz de un tuiter en el que se veía una imagen de él y su esposa, Eliane Karp (judía de origen belga), supuestamente en el aeropuerto israelí.



Sin embargo, la autenticidad de la foto parece cuestionable, porque la imagen muestra en la parte superior la numeración de las puertas 6 y 7 del corredor C de la terminal, que es sólo de salida.



Los pasajeros que llegan a Israel no pasan por ese corredor sino por uno superior en el que ya no hay indicaciones de puertas.



Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, cuyos responsables confesaron a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios de Perú entre 2005 y 2014, período que comprende los Gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).