Trump dice que las redadas migratorias responden a su promesa de campaña

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy en Twitter que el aumento de las redadas para detener indocumentados responde a sus promesas de campaña, al tiempo que aseguró que la mayoría de los que serán deportados son “miembros de bandas y traficantes de droga”.

“La campaña contra criminales ilegales es meramente en mantenimiento de mi promesa de campaña. Miembros de bandas, traficantes de droga y otros están siendo deportados”, aseguró el mandatario en la red social de Twitter.

The crackdown on illegal criminals is merely the keeping of my campaign promise. Gang members, drug dealers & others are being removed!