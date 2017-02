Líder latino: Hispanos pasan uno de sus “peores momentos” en EE.UU. por Trump

El presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), Roger Rocha, aseguró hoy que los hispanos viven "uno de los peores momentos en EE.UU. en los últimos años", tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.



En declaraciones a Efe durante la Conferencia Nacional Legislativa de Lulac en Washington, Rocha mantuvo que las deportaciones de inmigrantes de la última semana, la ausencia de hispanos en el Gobierno Trump y su plan para construir un muro en la frontera con México han provocado esa mala situación.

"Este es uno de los peores momentos para los latinos en Estados Unidos desde hace años. Sin embargo, hemos pasado por muchos de ellos en este país y vamos a sobrevivir, porque pasarán", dijo el líder de unas de las organizaciones hispanas más importantes del país.



Por ello, Rocha manifestó la necesidad de los hispanos en EE.UU. de formar parte del proceso electoral, presionar a sus representantes en el Congreso y de alzar la voz, porque "no hacer nada significaría estar conforme con lo que pasa".



El presidente de Lulac se mostró convencido de que Trump no deportará a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en el país, una de sus promesas electorales, tras la expulsión de casi 700 personas la semana pasada.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a 680 inmigrantes en las operaciones, que según del Gobierno estadounidense, se centraron en individuos que supusieran "amenazas a la seguridad pública".



Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kelly subrayó que "aproximadamente el 75 por ciento" eran "inmigrantes criminales".



Este 25 por ciento restante de inmigrantes indocumentados que no han cometido ningún delito, a excepción de entrar de forma ilegal a Estados Unidos, es el que preocupa a Rocha.



"LULAC -esgrimió- está de acuerdo en deportar a los que han cometido felonías o pertenecen a bandas, porque eso ya pasaba con el Gobierno anterior de (Barack) Obama".



"Ahora, parte de la consecuencia es que se está deportando a gente cuyo único delito es estar en este país de forma indocumentada. Estas personas están trabajando y están manteniendo a sus familias", añadió.



Rocha confió en que dar solución al programa de Acción Diferida (DACA), promulgado por decreto en 2012 por Obama y que ha servido para frenar la deportación de 750.000 jóvenes indocumentados, podría abrir el camino para culminar en una reforma migratoria en el país.



Trump prometió acabar con el DACA, pero sus portavoces han asegurado durante las últimas semanas que la idea de su derogación total no es una "prioridad" para el nuevo Gobierno.



En cuanto a la firma de Trump de la orden para la construcción del muro fronterizo con México que prometió durante la campaña, Rocha se mostró convencido de que será una técnica más de presión del presidente para la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



El magnate quiere renegociar el TLCAN, del que forman parte EE.UU., México y Canadá, porque cree que perjudica a su país.



Sin embargo, el dirigente de Lulac opinó que supone "un insulto" pretender que México sea quien pague por el muro en la frontera sur, como exige Trump.



Rocha también lamentó la ausencia de latinos en el Gobierno de Estados Unidos por primera vez desde 1988, por no reflejar la realidad del país y contribuir así a uno de los "peores momentos" para los hispanos en la nación.