Joven indocumentado protegido de deportación demanda a EEUU tras ser detenido

Un joven indocumentado que está amparado por un programa de alivio a la deportación ha demandado al Gobierno de Donald Trump tras ser detenido la semana pasada por las autoridades migratorias, que defendieron hoy la legalidad de su arresto y del proceso en curso para deportarlo de Estados Unidos.



El caso de Daniel Ramírez Medina, de origen mexicano y de 23 años, ha alarmado a los beneficiarios del programa Acción Diferida (DACA), aprobado en 2012 por el expresidente Barack Obama (2009-2017) y que ha frenado la deportación de unos 750.000 indocumentados que llegaron de niños al país, conocidos como "dreamers" ("soñadores").



Entre ellos está Ramírez Medina, quien llegó a Estados Unidos en 2001, cuando tenía siete años, y que el pasado viernes fue detenido por las autoridades migratorias en su residencia familiar de Des Moines, a las afueras de Seattle (estado de Washington, noroeste).

"Pese a cumplir con todos los requisitos del programa DACA, Ramírez fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el 10 de febrero, y ahora sigue detenido sin una justificación", reza la demanda presentada el lunes ante el tribunal federal del Distrito Oeste de Washington, y hecha pública hoy por varios medios.



En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, defendió hoy que Ramírez Medina es "un miembro de una banda criminal" y que su detención es legítima.



"Bajo la política del DHS, a los inmigrantes a los que se haya concedido un alivio temporal a la deportación y que después sean clasificados como un riesgo para la seguridad nacional o pública se les podrá cancelar el estatus de alivio temporal en cualquier momento, y el DHS podrá impulsar su expulsión de EE.UU.", dijo el DHS.



"Esto incluye a los que han sido arrestados o condenados a ciertos crímenes, o aquellos a los que se asocia con bandas criminales", precisó la agencia federal, y aseguró que esa situación se ha dado en el caso de 1.500 beneficiarios de DACA desde 2012.



El DHS confirmó que, desde su arresto, Ramírez Medina ha permanecido en un centro de detención "para esperar el resultado de los procedimientos de deportación por parte de un juez migratorio".



Uno de los abogados de Ramírez Medina aseguró hoy que su cliente "niega inequívocamente" formar parte de ninguna banda criminal.



"Los agentes del ICE le han presionado bajo custodia para que admita su afiliación con bandas criminales", aseguró el abogado, Ethan Dettmer, a la emisora de radio NPR.

El joven se acogió al programa DACA en 2014, lo que le permitió obtener un permiso de trabajo, y en 2016 renovó su estatus bajo ese programa, lo que le protegía de la deportación durante dos años.



"La detención de Ramírez rompe la promesa que le hicieron bajo el marco bien establecido del programa DACA, viola sus expectativas razonables basándose en ese programa, y viola sus derechos bajo las enmiendas cuarta y quinta de la Constitución de EE.UU.", sostiene la demanda presentada por sus abogados.



"Los agentes que arrestaron y cuestionaron al señor Ramírez sabían que era un beneficiario de DACA, pero le informaron que lo detendrían y lo deportarían de todos modos, porque no había 'nacido en este país'", añade la denuncia.



La demanda -dirigida contra el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kelly, y la directora de la oficina de ICE en Seattle, Nathalie Asher- añade que el DHS ha determinado "en dos ocasiones", al concederle el estatus de protegido por DACA, "que Ramírez no presenta ninguna amenaza a la seguridad nacional o pública".



Los abogados piden al tribunal que revise la "detención ilegal" de Ramírez, que es padre de un ciudadano estadounidense y que "nunca ha sido condenado por ningún crimen".



El juez James P. Donohue, del tribunal federal de Washington, programó hoy una audiencia sobre el caso para este viernes, y pidió a las partes que le entreguen argumentos sobre su posición.



Trump criticó durante la campaña electoral el programa DACA, pero por ahora no ha hecho nada para anularlo, aunque la Casa Blanca aseguró este mes que "muy pronto" habrá novedades al respecto.