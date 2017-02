Trump aclara que con el incidente en Suecia se refería a un programa de Fox

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró hoy que cuando habló este sábado de “lo que está pasando en Suecia”, por lo que el país europeo le ha pedido explicaciones, se refería a un reportaje de Fox sobre inmigrantes.

“Mi declaración sobre lo que está pasando en Suecia era en referencia a una historia que estaba emitiendo Fox sobre inmigrantes y Suecia”, escribió hoy Trump en su cuenta de la red social Twitter, sin más explicación al respecto.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.