Partido de López plantea una “consulta popular”

Voluntad Popular (VP), la organización política liderada desde la cárcel por el opositor venezolano Leopoldo López, propuso llamar a una "consulta popular" sobre la realización de elecciones presidenciales este año, pese a estar legalmente previstas para finales de 2018.

El encargado nacional de VP y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Freddy Guevara, remarcó la necesidad de "reorganizar al pueblo" "con la contundencia necesaria para lograr un cambio de Gobierno en 2017", así como las elecciones de gobernadores y alcaldes, previstas para este año.

"Leopoldo nos plantea (...) la realización de una gran jornada de consulta popular, que sea el pueblo quien decida si quiere o no elecciones presidenciales en este 2017. Esta agenda de lucha propuesta por Leopoldo López la estaremos difundiendo por todo el país", dijo Guevara en rueda de prensa.

El diputado pidió a quienes se oponen al gobierno de Nicolás Maduro "no perder la aspiración" de conseguir un cambio de sistema este año, aunque reconoció que el "fin de la dictadura" no se logrará sin la presión de los ciudadanos al Consejo Nacional Electoral (CNE), que aún no publica los cronogramas de este año.

"El CNE es un gran sostén de la dictadura, ojalá recapaciten y organicen las elecciones que el pueblo necesita; si no lo hacen, el pueblo debe avanzar con la certeza de que estamos del lado correcto de la historia", prosiguió.

Guevara aseguró también que VP llevará esta propuesta ante la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) "para trabajar juntos en una ruta política" y llamó a los antichavistas a llevar a una persona más a cada movilización que se haga "contra el régimen" para "volver a ser millones en las calles" y "evitar la represión".