México lamenta que Cuba impida ingreso de expresidente Calderón a la isla

La cancillería de México lamentó este martes la decisión del gobierno de Cuba de no permitir el ingreso a la isla al expresidente mexicano Felipe Calderón, donde según el exmandatario asistiría a una ceremonia privada, para la entrega del premio Oswaldo Payá, fallecido opositor cubano.

La cancillería se pronunció en Twitter luego de que en la misma red social Calderón denunciara, en un mensaje a Rosa María, hija de Oswaldo Payá, que no se le permitió abordar su vuelo desde Ciudad de México a La Habana.

"Lamentablemente no podré estar con Uds en el homenaje a tu admirado padre. Inmigración de Cuba solicitó que no me documenten" para abordar un vuelo de Ciudad de México a La Habana, escribió Calderón.

La AFP buscó a funcionarios de la embajada cubana en México para obtener más información pero no obtuvo respuesta.

Calderón fue crítico del régimen cubano durante su gobierno entre 2006 y 2012 y reclamó más libertad para los cubanos cuando murió el líder de la revolución Fidel Castro el 25 de noviembre pasado.

"Cuando nací Fidel Castro ya era Dictador en Cuba. Fui Presidente de México y seguía siéndolo. Ojalá llegue pronto la Libertad a los cubanos", escribió Calderón en Twitter entonces.

El exmandatario iba a asistir a la entrega del primer premio Oswaldo Payá Libertad y Vida, concedido en la ocasión al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.

El gobierno cubano tampoco permitió viajar a la isla para recibir otro premio a Mariana Aylwin, exministra chilena de Educación e hija del expresidente Patricio Aylwin (1990-1994), el primer mandatario en asumir el gobierno chileno tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Rl líder opositor Oswaldo Payá falleció en julio de 2012 a los 60 años en un accidente de coche en la localidad cubana de Bayamo.