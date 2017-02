Netanyahu llega a Australia en medio de polémica por relación con Palestina

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó hoy Sidney para una gira de cuatro días, la primera que realiza un gobernante de Israel a Australia, en medio de una polémica en torno a su política frente a Palestina.



"Admiramos a Australia, acogemos a Australia y esta visita nos permitirá unir más a nuestros países", comentó Netanyahu a periodistas tras llegar a Australia, donde se ha reforzado la seguridad de cara a las manifestaciones anunciadas en el país oceánico para protestar contra su visita y la política israelí.



Se prevé que Netanyahu aborde con el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, asuntos como la creación de los dos Estados como solución entre Israel y Palestina y la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, según la agencia local AAP.

También firmará acuerdos bilaterales en materia de investigación tecnológica y servicios aéreos y explorará una mayor cooperación en áreas como la ciberseguridad, innovación y ciencia, agregó la fuente.



Israel tiene entre sus aliados al gobierno conservador de Australia, que el año pasado fue crítico con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este.



En un artículo publicado hoy en el diario "The Australian", Turnbull dio la bienvenida a Netanyahu y reiteró su crítica a la ONU por su reciente resolución condenando los asentimientos israelíes mientras que reafirmó que su Gobierno defiende la creación de dos estados para solucionar el conflicto palestino-israelí.



"Mi Gobierno no apoyará resoluciones unilaterales criticando a Israel como las que recientemente fueron adoptadas por el Consejo de Seguridad y deploramos las campañas de boicot diseñadas para deslegitimar al estado judío", escribió Turnbull.



En contraste, un grupo de 60 personalidades australianas suscribieron esta semana una declaración de la Red Australiana de Defensa de Palestina denunciando el incumplimiento por parte de Israel a las llamadas de la ONU sobre los asentamientos ilegales y el trato a la población palestina.



La visita de Netanyahu a Australia, después de su parada en Singapur, se hará después de que el Parlamento israelí aprobara una ley para legalizar unas 4.000 casas construidas en tierras propiedad privada de palestinos en colonias en Cisjordania.



También después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara tras reunirse con el primer ministro israelí que la paz en Oriente Medio no pasa necesariamente por la creación de un Estado palestino.



Tras estas declaraciones la ONU reiteró su defensa por la creación de dos Estados como solución al conflicto palestino-israelí, una posición que también ha apoyado el Gobierno australiano.