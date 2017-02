Almagro denuncia que Cuba vetó su viaje

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció que las autoridades de Cuba le negaron visado para una visita en la que debía recibir un premio otorgado por una organización de la disidencia.

Almagro tenía en agenda viajar a Cuba para recibir un premio de la organización Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, ligada a la disidencia cubana, pero toda la ceremonia terminó al borde de un incidente diplomático.

"Mi solicitud de visa para el pasaporte oficial de la OEA fue denegada por el Consulado de Cuba en Washington", sostuvo Almagro en una carta a la organizadora de la premiación, Rosa María Payá, hija del disidente Oswaldo Payá, muerto en 2012.

En su carta, Almagro señaló que las autoridades consulares cubanas le informaron que su ingreso a Cuba sería "negado (aun en caso de viajar con pasaporte diplomático uruguayo)".

Esas mismas autoridades le habrían comunicado a un funcionario de la OEA que consideraban el motivo del viaje una "provocación inaceptable" y expresaron su "asombro" por "el involucramiento de la OEA en actividades anticubanas".

"No es mi interés evaluar la situación política interna de Cuba ni sus diferentes tendencias políticas y no me compete opinar sobre ello", señaló Almagro en su carta.

No obstante, Almagro fue homenajeado en ausencia con el premio Payá por el grupo disidente cubano.

Rosa María Payá, hija del fallecido opositor Oswaldo Payá y líder de la organización Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, organizó el inusual evento en la sala de su vivienda, en el barrio El Cerro de La Habana, sin que interviniera la seguridad del Estado.

"Estamos felices de hacer esto con los que han podido llegar hasta aquí", dijo Rosa Payá, de 28 años, tras denunciar que autoridades cubanas impidieron la asistencia de otros disidentes.