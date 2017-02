La Casa Blanca no descarta apartar a Sessions de investigación sobre Rusia

La Casa Blanca no descartó hoy apartar al fiscal general, Jeff Sessions, de la investigación abierta sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales, aunque consideró que todavía es muy pronto para tomar una decisión al respecto.

En una entrevista en el canal ABC, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, también consideró que aún es muy pronto para asignar la investigación sobre Rusia a un fiscal independiente, como exigen los demócratas y algunos republicanos, como el legislador Darrell Issa.

Los demócratas creen que Sessions debe apartarse de las pesquisas porque fue una figura clave en la campaña de Trump y, por tanto, carece de la independencia necesaria para averiguar si agentes de la inteligencia rusa mantuvieron contacto con asesores de Trump durante el año previo a las elecciones, como afirman algunos medios.

“No creo que hayamos llegado ahí todavía”, dijo Sanders al ser preguntada sobre la posibilidad de apartar a Sessions y nombrar a un fiscal independiente.

Sanders se mostró confiada en que la investigación mostrará que no hubo ningún esfuerzo de la campaña de Trump para conspirar con los rusos, a pesar de que el exasesor de Seguridad Nacional Mike Flynn habló sobre las sanciones contra Rusia con el embajador del país en Washington antes de la llegada de Trump al poder.

En varias ocasiones, el Gobierno de Trump ha considerado que la investigación sobre Rusia abierta por la Administración del expresidente Barack Obama responde al deseo de los demócratas de restar credibilidad al triunfo de Trump frente a la demócrata Hillary Clinton.

“¡La charla sobre Rusia son NOTICIAS FALSAS sacadas por los demócratas y destacadas por los medios de comunicación con el fin de ocultar la gran derrota electoral y las filtraciones ilegales!”, dijo hoy mismo Trump en Twitter.

Russia talk is FAKE NEWS put out by the Dems, and played up by the media, in order to mask the big election defeat and the illegal leaks!