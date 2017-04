Rusia, abierta a cooperar con EEUU en la lucha contra el terrorismo en Siria

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, afirmó hoy que Rusia está dispuesta a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo en Siria y lamentó que hasta ahora no haya "pleno entendimiento".



"Desde hace mucho tiempo no cejamos en los intentos de establecer una interacción en Siria con EEUU y la coalición que encabeza, pero hasta ahora no se ha llegado a un pleno entendimiento", dijo Shoigú, citado por medios locales, en la VI Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú auspiciada por su cartera.

Recordó que en 2015 se firmó un memorándum para evitar incidentes en el espacio aéreo de Siria, cuya vigencia fue suspendida después del ataque con misiles lanzado por EEUU el pasado día 7 contra una base aérea siria.



"Los terroristas aprovechan la falta de coordinación en las acciones de Estados Unidos y las de las tropas gubernamentales y maniobran con las fuerzas que tienen en Siria e Irak", dijo Shoigú.

Insistió en que Siria es hoy el principal frente de lucha contra el Estado Islámico (EI).



"Allí (en Siria) se concentran las principales fuerzas de esa organización y allí se encuentra su mando", recalcó el ministro de Defensa.



Precisamente por ese motivo, explicó, las autoridades de Rusia tomaron la decisión de "prestar ayuda militar al Gobierno de Siria en la lucha contra el EI".