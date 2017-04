La UE pide a Venezuela “un calendario electoral claro”

La Unión Europea (UE) pidió al Gobierno de Venezuela “un calendario electoral claro”, así como respetar la Constitución y los principios democráticos, tras las manifestaciones a favor y en contra del Ejecutivo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de las últimas semanas.

“El respeto a la Constitución y a los principios democráticos, incluidos el reconocimiento del rol de la Asamblea Nacional y un calendario electoral claro, son condiciones esenciales para aliviar la tensión y unir a Venezuela”, afirmó en un comunicado la portavoz de la alta representante para la Política Exterior comunitaria, Federica Mogherini.

Asimismo, exigió a las autoridades “garantizar las libertades fundamentales y los derechos para protestar de forma pacífica” e instó a todas las partes “a trabajar con seriedad y buena fe hacia una relajación de las tensiones”.

Por su parte, el Parlamento Europeo (PE) en pleno reclamó al Gobierno de Venezuela que ponga sobre la mesa un calendario electoral “lo antes posible” y libere a todos los presos políticos.

En una resolución respaldada por 450 votos a favor, 35 en contra y 100 abstenciones, el pleno condenó lo que llamó “la violación continua del orden constitucional de Venezuela”, en la tercera resolución sobre la situación del país en los últimos años.

Los grandes grupos políticos reclamaron una nueva toma de

posición después de que el 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela retirase las competencias a la Asamblea Nacional, para revocar esa decisión dos días después.

La Eurocámara, en tanto, urgió a Bruselas a estudiar “otras medidas” para “restablecer la plena democracia” en Venezuela.

Venezuela es “un desastre”

En tanto, el presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que “Venezuela es un desastre” y está por ver “qué ocurre” con el anuncio de Caracas de que se retirará de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Venezuela es un desastre, Venezuela es un desastre”, reiteró Trump al ser preguntado por la decisión del gobierno venezolano al comienzo de su reunión en la Casa Blanca con el presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Trump insistió en que la situación de Venezuela es “muy triste” y dijo que se verá “qué ocurre” a partir de ahora, sin entrar en detalles sobre el anuncio relativo a la OEA.

Promueven violencia

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que varios de los países de la OEA que

aprobaron celebrar una reunión de cancilleres del organismo sin su aval “están promoviendo la violencia” registrada en la nación caribeña en medio de las protestas opositoras de las últimas semanas.

“Cada vez que estos gobiernos expresan su apoyo a los factores violentos extremistas, que se han preconfigurado en una especie de grupos terroristas, están aupando la violencia en Venezuela porque están dándole aliento a los factores violentos”, afirmó Rodríguez.

“Yo no he visto a ninguno de esos Gobiernos, ni a sus burócratas, condenar nunca la violencia de la oposición en las calles de Venezuela. No he visto un solo pronunciamiento. Lo que dicen es que se está reprimiendo a las manifestaciones pacíficas. El mundo al revés”, insistió.

Rodríguez dijo que el próximo dos de mayo Venezuela informará de “un grupo de países” que se incorporarán al diálogo político en el país caribeño, proceso que la oposición abandonó a finales de enero tras acusar al Gobierno del incumplimiento de los acuerdos alcanzados.

La canciller venezolana dijo en rueda de prensa que el anunciooficial de esa incorporación se realizará en la reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará en esa fecha en El Salvador a petición de Venezuela.

“Elecciones sí, diálogo no”

El Parlamento aprobó este jueves, en sesión especial en el Parque Miranda, en el este de la ciudad, un manifiesto en el que pidió apoyo internacional para lograr una “elección presidencial anticipada”.

Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019, ha hecho llamados al diálogo y dice querer elecciones, pero se refiere a las regionales, que en 2016 fueron postergadas y aún no tienen fecha, descartando un adelanto de las presidenciales de diciembre de 2018.

“No creemos en diálogos construidos con base en la fuerza y la represión”, añadió el documento parlamentario.

Luego de la sesión, los opositores fueron a la Plaza Altamira, considerado feudo opositor, donde el miércoles murió un joven de 20 años, según la oposición por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho.

La oposición planea ir el viernes a las cárceles a pedir liberación de “presos políticos” y el 1 de mayo, siempre de masivas concentraciones chavistas, convocó a una “gran marcha”, cuando se cumplirá un mes de movilizaciones.

La oposición promete seguir en las calles, pues asegura que la salida de Maduro es la única forma de resolver la grave crisis económica que sufre el país con las mayores reservas petroleras del mundo.