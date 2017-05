Oposición y gobierno discrepan por el papa

“Si digo diálogo, huyen despavoridos, no quieren diálogo. Ayer arremetieron contra el papa Francisco. Yo respeto las expresiones del papa Francisco”, expresó el presidente Nicolás Maduro en su programa semanal en la televisora estatal VTV.

El papa dijo este sábado estar dispuesto a una mediación del Vaticano con “condiciones claras”, si bien aseguró que “la oposición está dividida” en torno a la reactivación de las conversaciones. El pontífice volvió a tratar la crisis venezolana este domingo, llamando a cesar la violencia y encontrar “soluciones negociadas”.

Ello en medio de masivas manifestaciones opositoras que han derivado en disturbios, con saldo de 28 muertos y centenares de heridos y detenidos desde el 1 de abril.

Maduro calificó este domingo las protestas como “una arremetida violenta para caotizar a la sociedad, asaltar el poder político e imponer en Venezuela una contrarrevolución”. “Lo que ellos han hecho en abril no tiene nombre”, expresó el mandatario.

La oposición abandonó la mesa de diálogo en diciembre al acusar al chavismo de incumplir acuerdos en función de la aprobación de un “cronograma electoral” y la liberación de “presos políticos”.

Julio Borges, presidente del Parlamento, de mayoría opositora, dijo este domingo que enviará una documento al Papa a través de la Nunciatura Apostólica que ratifica las exigencias de los adversarios de Maduro, con “elecciones generales” como centro.

Borges subrayó la petición de Francisco de “condiciones claras”. “El Papa dice cosas muy interesantes. En primer lugar que, si no hay garantías, acá no hay posibilidad de avanzar”, señaló.

CAPRILES RECHAZA

El dos veces candidato opositor a la Presidencia de Venezuela y gobernador del céntrico estado Miranda, Henrique Capriles, rechazó la declaración del papa sobre la oposición venezolana y aseguró que no está dividida, reseñaron ayer algunos medios locales.

“Yo escuché unas declaraciones del papa. Primero que habla de la oposición dividida, no es verdad. Habla de como si unos quisieran dialogar y otros no. Los venezolanos todos queremos dialogar pero no estamos dispuestos a un ‘dialogo Zapatero’”, dijo Capriles al referirse al acompañamiento en el proceso del exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y otros expresidentes.

Capriles respondió así al papa desde la vigilia que realizaron varios estudiantes la noche del sábado en Caracas por las víctimas de las recientes manifestaciones, luego del que el pontífice considerara que un nuevo intento de facilitación de diálogo político en Venezuela debe producirse en “condiciones muy claras”.

“Yo creo que tiene que ser en condiciones muy claras, parte de la oposición no quiere esto, que es curioso. La misma oposición está dividida y por otro lado parece que los conflictos se agudizan más pero hay algo en movimiento, hay algo en movimiento”, afirmó el papa Francisco.

El pontífice también dijo que los expresidentes que ya intervinieron como facilitadores entre el Gobierno y la oposición -el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Ferndández, “están insistiendo” para volver a intentarlo.

