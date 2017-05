Numerosos detenidos en manifestación del 1 de mayo en Estambul

La policía turca dispersó con gases lacrimógenos a unas 200 personas que se dirigían este lunes a la plaza Taksim de Estambul para participar en una manifestación por el 1 de mayo, prohibida por las autoridades, constató un periodista de la AFP.

La policía anunció además la detención de 165 personas, incluidas 139 por "manifestaciones no autorizadas" en Estambul.

Turquía celebra el Día de los Trabajadores en un clima de tensión, dos semanas después del triunfo del "sí" en el referéndum constitucional organizado por el presidente Recep Tayyip Erdogan para reforzar su poder.

Los manifestantes dispersados, que formaban parte de varios grupos de izquierdas, habían desplegado pancartas con lemas contra el gobierno, como "¡Larga vida al 1 de mayo, no al dictador!".

"Vamos a Taksim porque es un lugar simbólico para la clase obrera", explicó Sevim, una manifestante, poco antes de la intervención de las fuerzas del orden.

La plaza Taksim fue el principal lugar de concentración cada 1 de mayo hasta 1977, cuando unos desconocidos mataron a 34 personas durante las manifestaciones. Después de ser otra vez autorizadas en 2010, las celebraciones volvieron a prohibirse luego de las grandes protestas contra el gobierno en 2013.

La policía cerró el lunes los accesos a la plaza situada en la orilla europea de Estambul.

En cambio, en la manifestación oficial del 1 de mayo, varios miles de personas tomaron las calles en Bakirkoy, cerca del aeropuerto Atatürk.

Más de 30.000 policías fueron desplegados en Estambul para esta jornada, según Anadolu, y unos 4.500 con ocasión de las manifestaciones en Ankara.

En la capital turca, se manifestaron al menos 6.000 personas, agitando letras gigantes formando la palabra "Hayir" ("no" en turco), y pancartas con el lema "no es no", constató un fotógrafo de la AFP.