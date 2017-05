Jefe del Parlamento dice que Maduro consumó su “continuo golpe de Estado”

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolano, el opositor Julio Borges, aseguró hoy que el mandatario Nicolás Maduro consumó su "continuo golpe de Estado" luego de que llamara al "poder constituyente originario" para que "la clase obrera" convoque a una Asamblea Nacional Constituyente.



"Al mundo y a Venezuela: como ayer lo adelantaba, Maduro consuma hoy su continuo golpe de Estado a la Constitución y a la Democracia", dijo Borges en su cuenta de Twitter, donde también aseguró que dicha Constituyente no es la que está establecida en la carta magna.



El opositor indicó que con esto Maduro "propone un FRAUDE para huir del voto universal, directo y secreto del pueblo", y llamó "a la Fuerza Armada y a los poderes públicos a pronunciarse en defensa firme de la Constitución".



El presidente Nicolás Maduro hizo hoy un llamamiento al "poder constituyente originario" para que "la clase obrera" convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, al señalar que no tiene otra alternativa y que de esta forma se logrará la paz y será vencido "el golpe de Estado".



Maduro explicó que la nueva Asamblea Nacional Constituyente estará conformada por "constituyentistas" electos por voto popular por el pueblo, para "fortalecer la constitución pionera, la sabia, la bolivariana de 1999" que fue impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) cuando llegó al poder.



Borges había señalado ayer que Maduro pretendía anunciar este lunes una "constituyente comunal", es decir sin someterla a votación popular, e indicó que esto sería la continuación del "golpe de Estado" en el país.



El anuncio de Maduro también fue rechazado por otros opositores como el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles y algunos diputados.



Capriles dijo que con esta acción el jefe de Estado venezolano pretende "matar la Constitución" de Venezuela y aseguró que no aceptarán que continúe el "autogolpe" en Venezuela, ahora "con otro fraude constitucional".



"Frente al fraude constitucional de constituyente que acaba de anunciar el dictador, pueblo a la calle y a desobedecer semejante locura!", agregó Capriles.



El diputado opositor Luis Florido también se refirió al anuncio y dijo que con esta "fraudulenta Cosntituyente" Maduro "pretende desconocer aún más al Parlamento".



Según Florido, el mandatario venezolano "quiere derogar la Constitución para hacer una nueva a través de comunas".



Por su parte, el también parlamentario y expresidente de la AN Henry Ramos Allup aseguró que "no puede haber una Asamblea Constituyente sin bases comiciales aprobadas por votación universal, directa y secreta por todos los electores" del registro electoral.