EEUU: La OEA abordará la Constituyente de Venezuela en reunión de cancilleres

Estados Unidos dijo hoy que la Organización de Estados Americanos (OEA) abordará la convocatoria de una Asamblea Constituyente en Venezuela en la reunión de cancilleres prevista para "las próximas semanas" sobre la crisis política de ese país.



En ese encuentro, para el que aún no hay fecha ni lugar, se trataran varios temas de la situación venezolana, según indicó hoy el subsecretario de Estado adjunto de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick, en una conferencia de prensa.

Lea más: Nicolás Maduro llama a una Constituyente





Así, explicó, "no solo se discutirá el plan de Venezuela de retirarse de la OEA", sino también la reciente convocatoria de una Asamblea Constituyente y la "posibilidad de intentar restaurar una forma de mediación entre el Gobierno y la oposición" en la que el Ejecutivo "cumpla sus compromisos previos".



El inicio del proceso para reformar la Constitución anunciado ayer por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido calificado como "golpe de Estado" por la oposición, que lo ve como una maniobra para evitar que en el país haya elecciones libres.

De interés: Todo sobre la crisis en Venezuela

La aprobación el pasado miércoles de la convocatoria de la reunión de cancilleres de la OEA sobre la crisis política de Venezuela, pese a la oposición frontal de Caracas, provocó que el Gobierno de Maduro pidiera el viernes retirarse del organismo.



Ese paso sin precedentes no será efectivo hasta 2019, como marca la Carta de la OEA, por lo que hasta entonces Venezuela será miembro pleno con todos los derechos y obligaciones.



"No tienen que venir a las reuniones, pero la OEA continuará haciéndose cargo de la situación, como ha hecho al menos desde el pasado año y medio", afirmó Fitzpatrick.



Preguntado por si a la reunión de cancilleres acudirá el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, dijo que al no haber fecha aún, no se sabe quién representará a cada uno de los países.



La reunión no tiene fecha concreta pero se celebrará después del encuentro de ministros de Exteriores de la Comunidad del Caribe (Caricom) que se celebrará el 18 de mayo en Barbados, según informaron a Efe fuentes diplomáticas.



Celebrarla después del Consejo de Exteriores de la Comunidad del Caribe (Cofcor) previsto para ese día es el pacto que alcanzó el llamado "grupo de los 14" con los cinco países del Caricom -Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica y Santa Lucía- que votaron, como ellos, a favor de convocar una reunión de cancilleres de la OEA sobre la crisis de Venezuela.



Así lo explicaron a Efe fuentes diplomáticas conocedoras de ese acuerdo, que permitió que el pasado miércoles la OEA aprobara por 19, un voto más de los 18 necesarios (la mayoría absoluta de los 35 Estados miembros), la convocatoria de la reunión de cancilleres.



Los 14 países que promueven la mediación de la OEA en la crisis de Venezuela son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



El Gobierno de Venezuela ha asegurado que, independientemente de lo que hagan estos países en la OEA, sus representantes no acudirán ya a ninguna sesión del organismo ni tendrán en consideración las decisiones que se aprueben.