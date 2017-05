Parlamento venezolano rechaza Constituyente propuesta por Maduro por "ilegal"

El Parlamento venezolano de mayoría opositora rechazó hoy la convocatoria a que se elija una Asamblea Nacional Constituyente que hizo ayer el presidente Nicolás Maduro, al considerar que se trata de un llamado "ilegal" por no consultar la propuesta a través de un referendo y por "usurpar" el poder del pueblo.



La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) acordó en la sesión ordinaria de hoy "rechazar la inconstitucional pretensión del Ejecutivo nacional de convocar a una supuesta Asamblea Nacional Constituyente sin consulta al electorado venezolano a través de un proceso de referendo con voto directo, universal y secreto".

Asimismo, la Cámara declaró que Maduro "usurpa el poder del pueblo de Venezuela (...) al violar flagrantemente los artículos 5 y 347 de la Constitución".



También se decidió "comunicar al pueblo y a la comunidad internacional que esta nueva arremetida de Nicolás Maduro es la máxima expresión del golpe de Estado continuado y una deleznable intención de disolver la República".



En este documento aprobado por la AN se exige al Poder Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano y a todos los órganos del poder público que "respeten la soberanía popular" y que se abstenga de avalar la iniciativa "fraudulenta" de Maduro de convocar a una Constituyente sin consultar al electorado.



En este acuerdo se toma en consideración que "el pueblo venezolano se encuentra en la calle desde hace más de 30 días exigiendo la celebración de elecciones y el respeto a la Asamblea Nacional".



También se considera que convocar a una Constituyente "sin referendo previo es la más reciente y grave materialización del golpe de la Constitución de un Gobierno que se niega a respetar las reglas del estado democrático de derecho".



El presidente de la AN, Julio Borges, subrayó que la declaración fue aprobada de manera "unánime" por el voto de la contundente mayoría opositora de la Cámara, y ante la ausencia de la bancada chavista que no asiste a los debates desde hace más de un mes.



Asimismo, consideró "importante" que este acuerdo sea enviado a embajadas y sedes diplomáticas acreditadas en el país con el fin de informar a la comunidad internacional.



Maduro hizo un llamado ayer al "poder constituyente originario" para que "la clase obrera" convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, al señalar que no tiene otra alternativa y que de esta forma se logrará la paz y será vencido "el golpe de Estado".



Este proceso constituyente prevé celebrarse en semanas, según dijo hoy el jefe de la Comisión Presidencial para esta figura, el oficialista Elías Jaua.



El presidente hizo esta convocatoria al cumplirse un mes de protestas antigubernamentales en las que se pide la restitución del hilo constitucional, la liberación de políticos presos y la apertura de una vía para que al país ingresen alimentos y medicamentos, manifestaciones que ya han dejado 29 muertos y cientos de heridos y detenidos.