May acusa a Europa de influir en las elecciones británicas con "amenazas"

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, acusó hoy a la Unión Europea (UE) de intentar influir en las próximas elecciones generales en el Reino Unido por medio de "amenazas".



"Políticos y funcionarios europeos han lanzado amenazas contra el Reino Unido. Todos estos actos se han programado de manera deliberada para influir en el resultado de las elecciones generales que se celebrarán el 8 de junio", afirmó May.

La jefa del Gobierno británico ofreció un discurso ante su residencia oficial de Downing Street tras comunicarle a la reina Isabel II, jefa del Estado, la disolución del Parlamento británico y el inicio oficial de la campaña electoral.



May, que afronta los comicios con una amplia mayoría en las encuestas, recalcó que el ganador en las urnas tendrá como principal tarea "obtener el mejor acuerdo posible para el Reino Unido" al abandonar la Unión Europea (UE).



"Los acontecimientos de los últimos días han mostrado que cualesquiera que sean nuestros deseos, y sin importar lo razonable que sea la postura de otros líderes europeos, hay algunos en Bruselas que no quieren que estas conversaciones tengan éxito y no quieren que el Reino Unido prospere", comentó.

May apuntó además que los medios de comunicación continentales han "malinterpretado la posición negociadora" con la que Londres afronta esas conversaciones, que marcarán el futuro económico y social del país durante generaciones.



"Si no nos ponemos firmes y logramos un resultado positivo en estas negociaciones estaremos arriesgando la seguridad y los empleos bien pagados que queremos para nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos", sostuvo la dirigente conservadora.



La primera ministra pidió a los votantes que le concedan un "sólido y estable liderazgo" en las urnas para evitar que "los burócratas de Bruselas pasen por encima" del Reino Unido.



A 25 días para los comicios generales adelantados que May convocó por sorpresa el pasado 18 de abril, las cámaras parlamentarias británicas quedaron disueltas de forma automática la pasada medianoche.



En ese momento se inició también el periodo oficial de campaña, en el que los candidatos deben limitar el gasto económico de sus actos.



May activó el pasado 29 de marzo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que dio inicio a un periodo de dos años en el que el Reino Unido deberá acordar con Bruselas su salida del club europeo y en el que Londres espera comenzar a diseñar su futura relación comercial con la UE.