Maduro lleva al Poder Electoral el decreto de convocatoria de Constituyente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó hoy al Consejo Nacional Electoral (CNE) el decreto por el que solicita la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargará de modificar la Carta Magna, al tiempo que afirmó que este documento "ya está vigente".



"He venido a cumplir mi responsabilidad como jefe de Estado y de Gobierno, he venido con la Constitución, con la mayor voluntad constitucional de paz, a activar uno de los mecanismos más importantes, quizá el más importante que tenga nuestro país para convocar a un gran diálogo constituyente de paz", dijo Maduro.



El presidente entregó el documento a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en la sede principal de este organismo en el oeste de Caracas, acompañado de cientos de ciudadanos chavistas que se congregaron en el exterior.



En declaraciones junto a Lucena, Maduro señaló que la Constituyente "es una gran convocatoria a la unión, a la participación, a la democracia" para que el pueblo pueda "activar su poder constituyente originario" y elegir "en las próximas semanas" con voto "universal, directo y secreto a todos los constituyentistas" que formarán parte de esa Asamblea.



Dijo que este decreto que entregó al Poder Electoral "tiene fuerza jurídica y está vigente ya que al ser publicado en la gaceta oficial tiene vigencia plena en todo el territorio nacional".



Resaltó que el decreto determina que los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente "serán elegidos en los ámbitos sectoriales territoriales bajo la rectoría del CNE" con "el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la república".



Aseguró que la consulta "es con todos los sectores, políticos, académicos, religiosos, sociales, económicos".



La presidenta del CNE dijo, por su parte, que Venezuela vive "un momento crucial de su historia política" y que el inicio del proceso constituyente "representa una gran oportunidad para el encuentro y el debate nacional" en el que se pueden encontrar "soluciones a las dificultades de nuestro tiempo".



Señaló que la "magnífica" Constitución de 1999, que fue impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez "permite avanzar a un nuevo escenario gestado por ella misma" y "promueve una vida para el diálogo nacional y el fortalecimiento democrático".



"Lo que se inicia hoy, un nuevo proceso constituyente consolidará la república y llevará al país a la paz que todos y todas merecemos", dijo Lucena.



El lunes pasado Maduro hizo un llamado al "poder constituyente originario" para que "la clase obrera" convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, al señalar que no tiene otra alternativa y que de esta forma se logrará la paz y será vencido "el golpe de Estado".



El presidente hizo esta convocatoria al cumplirse un mes de protestas antigubernamentales que piden la restitución del hilo constitucional, la liberación de políticos presos y la apertura de una vía para que al país ingresen alimentos y medicamentos, unas manifestaciones que ya han dejado 29 muertos y cientos de heridos y detenidos.