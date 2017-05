Expresidente Toledo insiste en que no cometió delito y se violentó proceso

El expresidente peruano Alejandro Toledo insistió en que no ha cometido delito alguno y que se ha violentado el debido proceso en la investigación abierta por presunto lavado de activos por un supuesto soborno entregado por la empresa brasileña Odebrecht, según un mensaje suyo difundido hoy por medios locales.



El exmandatario (2001-2006) escribió en su cuenta en Facebook que "el mundo entero sabe sobre mi amor por mi Perú y particularmente por la gente más desprotegida, porque de ahí es donde yo vengo".



"Ni antes, ni durante ni después de mi gobierno cometí delito alguno", afirmó Toledo.



El exgobernante tiene una orden de detención a raíz de la denuncia por el presunto soborno de 20 millones de dólares entregado por Odebrecht para ganar la licitación para la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur en 2005.



No obstante, la orden está en manos de la justicia de Estados Unidos, donde reside habitualmente Toledo con su esposa Elianne Karp.

El exjefe de Estado afirmó que el Poder Judicial ha cometido irregularidades por presuntamente "esconder" una carta que envió Suiza para que sea considerada en un segundo proceso en su contra por el caso Ecoteva, referido a las compras inmobiliarias hechas por su suegra Eva Fernenbug, tras dejar la presidencia de Perú.



"Esto se llama violentar el debido proceso. Eso que hacía Vladimiro Montesinos y Fujimori", expresó Toledo en alusión al exasesor presidencial del exmandatario Alberto Fujimori, condenados ambos por corrupción.



La referida carta de Suiza, enviada el 20 de marzo, señala que no pueden acceder al pedido de la justicia peruana para remitir los movimientos financieros de Ecoteva, propiedad del empresario Josef Maiman, amigo de Toledo, porque la solicitud no está debidamente fundamentada y solicitan mayor información sobre los supuestos pagos de corrupción.



Respecto al caso Ecoteva, el juez del caso Mario Guerra aún no ha gestionado la orden de captura internacional, según informó el fiscal Alonso Peña al portal de El Comercio.



Guerra ordenó 18 meses de prisión preventiva para Toledo por el caso Ecoteva, el pasado 17 de abril, pero "hasta ahora no ha llegado nada a esta oficina", precisó el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial y de Extradiciones.