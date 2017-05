El papa defiende su reforma, con "violencia buena", de los medios vaticanos

El papa Francisco defendió hoy la reforma que ha emprendido de los medios de comunicación del Vaticano al asegurar que se tiene que hacer con "inteligencia" y con mano dura, "con violencia, pero buena".



Al recibir hoy a los miembros de la Secretaria de Comunicación en su primera asamblea plenaria, que en junio cumplirá dos años, Francisco explicó que se encuentra en "plena reforma, pero que no hay que tener miedo de esa palabra, porque reformar no es sólo blanquear un poco".

"Reforma es dar una nueva forma a las cosas, organizarlas de otro modo, se tiene que hacer con inteligencia, con docilidad, pero también, permitidme la palabra, con un poco de violencia, pero violencia buena".



Francisco recordó que para continuar la reforma no hay que quedarse anclados "en un pasado glorioso" sino "proceder según los criterios elegidos para hacer un gran juego de equipo capaz de responder mejor a los desafíos, sin miedos, y sin imaginar escenarios apocalípticos".



El pontífice explicó que esta nueva Secretaria de Comunicación, que englobará todos los medios de comunicación de la Santa Sede como Radio Vaticano, el diario "L'Osservatore Romano" o la sala de prensa, "no es una fusión (de instituciones) sino un organismo creado ex novo".

Sobre el periódico del Vaticano, Francisco explicó que, con modalidades nuevas, "intentará llegar a un número superior de los lectores a los que consigue llegar en su formato de papel".



Asimismo, Radio Vaticano se esforzará por alcanzar los países con menos disponibilidad tecnológica, por ejemplo los africanos.



El pontífice argentino también deseó que en este "horizonte de construcción de este nuevo sistema comunicativo, también exista un empeño en la formación y actualización del personal".



Asimismo, pidió que en la comunicación del vaticano, el criterio sea el "apostólico misionero", con una especial atención a las personas pobres o en dificultad.