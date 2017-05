Deja la Casa Blanca la primera mujer afroamericana que fue jefa de servicio

La Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció hoy que Angella Reid, la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo de jefa de servicio en la Casa Blanca, dejó hoy su puesto, desde el que se encargaba de supervisar las actividades administrativas de la mansión presidencial.



En rueda de prensa, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Sanders, habló de la marcha de Reid y explicó que el "número de dos" al frente del servicio ocupará de manera provisional el puesto de Reid, quien se unió a la Casa Blanca en 2011 bajo el Gobierno del expresidente Barack Obama.

"Ella (Reid) ya no es una empleada aquí en la Casa Blanca. Deja el cargo en buenos términos, le deseamos lo mejor y sin duda esperamos grandes cosas para ella en el futuro", dijo Sanders.



La marcha de Reid ha causado polémica porque el puesto de jefe de servicio suele ser independiente a los cambios de Gobierno y, frecuentemente, tiene una gran duración.



De hecho, desde principios del siglo XX, solo ha habido nueve jefes de servicio en la Casa Blanca.

El diario The Washington Post asegura que Reid no ha dejado su cargo de manera voluntaria, sino que ha sido despedida.



Según el rotativo, cuando llegaron hoy a trabajar los empleados de la Casa Blanca, se les comunicó el cese de Reid, quien al ser preguntada por The Washington Post rechazó dar explicaciones y se limitó a decir: "Creo que es mejor que la Casa Blanca lo explique".



Sin embargo, el Gobierno contradijo esa versión de los hechos y Sanders aseguró que "es normal" que exista una transición en el equipo de la Casa Blanca cuando cambia el presidente.

"No es nada más que eso", subrayó la portavoz adjunta.



El jefe de servicio de la Casa Blanca se encarga de supervisar las actividades de la residencia y trabaja como gerente del edificio, coordinando el trabajo del personal de la mansión presidencial, desde mayordomos, cocineros y floristas hasta electricistas y fontaneros.



Además, el jefe de servicio suele encargarse de colaborar con la familia presidencial en la decoración de la mansión.



Reid sustituyó en 2011 al primer afroamericano en ser jefe de servicio, Stephen W. Rochon, que dejó su cargo para ir a trabajar al Departamento de Seguridad Nacional.