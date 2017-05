May insiste en que “no da nada por hecho” frente a las elecciones de junio

La primera ministra británica, Theresa May, insistió hoy en que "no da nada por hecho" frente a las elecciones generales del 8 de junio, después de que el Partido Conservador lograra avances significativos en los pasados comicios municipales.



Este partido arrasó en los comicios municipales parciales del pasado jueves en el Reino Unido a costa del retroceso de los laboristas y el eurófobo UKIP.

Los avances registrados por esa formación se han percibido como una clara señal de que se encaminan hacia una arrolladora victoria en las elecciones generales del próximo 8 de junio.



En declaraciones hoy durante una visita a Wolverhampton, enmarcada en la campaña electoral, May dijo que se sentía "muy agradecida por el apoyo recibido en las elecciones municipales".

No obstante, observó que la pregunta que los ciudadanos deberían hacerse ahora cara a las generales es: "¿Quién debe dirigir el país en los próximos cinco años, Jeremy Corbyn o yo?".



Según ella, ninguno de los votos de las municipales "contarán de cara a las elecciones generales del 8 de junio".



La dirigente conservadora reiteró que "no da nada por hecho" ante las próximas cinco semanas previas a la cita electoral y que necesita apoyos de todo el Reino Unido para "reforzar" su posición negociadora frente a las negociaciones para el "brexit" con la Unión Europea (UE).



"Solo un voto a mi favor y a favor de mi equipo asegurará que el Reino Unido tenga el liderazgo fuerte y estable que necesitamos para obtener el mejor acuerdo para el Reino Unido del brexit", indicó.



Por su parte, el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, admitió que los resultados arrojados por los comicios municipales para su partido son "decepcionantes", en otra visita de la campaña electoral a la ciudad inglesa de Leicester (centro del país).



Pese a reconocer la decepción, el político izquierdista animó a los votantes a "aprovechar el momento" que brinda la campaña a fin de "cambiar las perspectivas del partido".



"Estas elecciones podrían ser un gran y orgulloso momento en nuestra historia nacional", apuntó.



Frente a los comicios legislativos, las proyecciones de voto dan amplia mayoría a los tories con un 38 % del apoyo, frente al 27 % de los laboristas, un 18 % de los liberaldemócratas y el 5 % del UKIP.



Pese a ser indicativo, el resultado del jueves no es totalmente extrapolable a junio, debido a que estas elecciones no cubrieron todo el territorio y el censo fue de 7,2 millones de personas, frente a los 45 millones estimados para las generales.