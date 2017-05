Principal donante del “brexit” pide a May garantías para comunitarios de UE

El principal donante de la campaña favorable al "brexit" ha pedido a la primera ministra británica, Theresa May, que garantice unilateralmente los derechos de los comunitarios que viven en el Reino Unido, informa hoy The Observer.



El multimillonario Peter Hargreaves, que donó 3,2 millones de libras (3,7 millones de euros) para promover la salida de este país de la Unión Europea (UE) antes del referendo del 23 de junio, opinó que May debería asegurar a los 3 millones de nacionales europeos que residen aquí que su estatus legal se mantendrá tras el "brexit".



Hargreaves, el ya jubilado fundador de la compañía de servicios financieros Hargreaves Lansdown, indicó que pese a que comprende la reticencia de la líder tory a garantizar esos derechos antes del comienzo de las negociaciones con Bruselas, May debería "hacer el gesto" y no esperar hasta que la UE haga lo propio con los británicos residentes en otros puntos del bloque.



"Las personas que están realizando grandes trabajos en este país se sienten inseguras y creo que sería muy bueno para esos ciudadanos tener la tranquilidad de que no se les va a echar en un plazo de 18 meses", dijo al Observer.

Sus declaraciones llegan una semana después de que funcionarios de la UE hayan expresado inquietud acerca de alcanzar un acuerdo sobre los derechos legales de esos ciudadanos comunitarios en el Reino Unido.



"La mayor parte de esas personas (comunitarios en el Reino Unido) ya están trabajando y contribuyen a nuestra economía", argumentó Hargreaves.



En cuanto al futuro, el multimillonario señaló que este país será "muy selectivo acerca de a quien permite entrar" pero insistió en que los ciudadanos del bloque que ya están aquí llegaron "en diferentes circunstancias".



El Reino Unido activó el pasado 29 marzo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un plazo de dos años para la salida del país del bloque común.



Se prevé que Londres y Bruselas negociarán a partir de junio los derechos de los comunitarios en el Reino Unido y de los británicos en el resto del continente tras el "brexit", así como las obligaciones económicas pendientes del Gobierno británico con el presupuesto europeo, entre otros asuntos.



May espera comenzar a diseñar en el periodo de dos años la futura relación comercial entre el Reino Unido y la UE, aunque Bruselas ha indicado que esa no será su prioridad en la mesa de negociaciones.