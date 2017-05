Fuerza Armada venezolana defenderá constituyente con elecciones libres

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró en una entrevista con Efe que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está del lado de un proceso constituyente de acuerdo con los principios que establece la Constitución de ese país, por voto universal, directo, secreto y libre.



"La primera pregunta que debe hacerse un soldado venezolano ante cualquier acción es si "¿está eso enmarcado en la Constitución?" y cuando un oficial se responde a esa pregunta a propósito de la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a un proceso "universal, directo, secreto, y libre", tiene "el respaldo indiscutible", dijo.

En la opinión del general en jefe, máximo rango de la Fuerza Armada venezolana, aún es "prematuro" hacer comentarios sobre el proceso de elección de los representantes de esa asamblea porque la comisión presidencial todavía está preparando las bases para la selección de esos candidatos.



Padrino, al igual que la Fuerza Armada venezolana, ha sido objeto de presión por parte de la oposición venezolana para fijar una posición sobre este proceso convocado por Maduro, que el antichavismo tacha de fraudulento y del que aún no se conoce lo suficiente.



Los opositores han pedido también que el cuerpo militar se desmarque de la supuesta ruptura del orden constitucional que, consideran, se ha producido en el país después de que el Supremo dejase sin funciones al Parlamento.



Preguntado sobre si la FANB garantizaría el orden constitucional independientemente de que la ruptura fuera provocada por el chavismo, el Ejecutivo o cualquier poder público, Padrino respondió: "nosotros no vemos quién rompe el hilo constitucional, nosotros vemos el hecho".



"Amar, respetar, y defender la Constitución, esa es una tarea indefectible de la FANB", recalcó.



A su juicio, lo ocurrido con el Tribunal Supremo de Justicia fue una "controversia" que se resolvió en poco tiempo luego de que se revocó el fallo, pero apuntó que ese "exceso" de la máxima corte "no puede ser llamado golpe de Estado".



Sobre el proceso constituyente, estipulado como un mecanismo para refundar el Estado, el jefe militar adelantó que la FANB realizará "un gran debate, a lo interno, en todos los niveles, de manera franca, abierta, para recoger la consulta", sobre el cuerpo militar que visionan para los próximos años.



Padrino defendió la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el componente de la FANB responsable del orden público, en las protestas antigubernamentales que se iniciaron en el país tras la decisión del Supremo.

El ministro aseguró que la actuación policial ha "contenido" la violencia de las manifestaciones que tras poco más de un mes han causado 37 muertes, un número apenas por debajo de los 43 fallecidos en las protestas de 2014 en casi seis meses.



Consideró está ola de protestas "mucho más violentas" que las de hace tres años y atribuyó la responsabilidad de la violencia a líderes de la oposición con base, afirmó, en investigaciones "muy serias", de las que dijo no poder dar más detalles.



Padrino asumió "algunos excesos que hay por allí de manera aislada" de funcionarios, pero garantizó que a esto se responderá con "las sanciones administrativas y penales" que merezca la falta cometida.



De los 37 muertos desde el inicio de las manifestaciones, "22 han sido asesinados por arma de fuego", subrayó Padrino, por lo que concluye que estas protestas "están en la línea entre la subversión y la insurrección armada".



Como responsable de la prisión donde cumple su condena Leopoldo López, reiteró que el político está en perfecto estado y que la limitación del régimen de visitas que ha llevado a su familia y abogados a denunciar el "aislamiento" por más de un mes es producto de una sanción al opositor por violentar las normas del penal.



"Yo solo puedo decir que el privado de libertad está gozando de buena salud, y de sus derechos", dijo, e indicó que asume la responsabilidad de su bienestar.



Padrino abordó también el tema de las Milicias Bolivarianas, un asunto que fue el centro de atención luego de que el jefe de Estado aprobará un plan para elevar su número a 500.000 y recursos para que cada uno tuviera un fusil, lo que levantó la crítica sobre ese cuerpo de voluntarios, que no reciben la misma preparación de un oficial.



Explicó que el cuerpo ronda los 400.000 milicianos actualmente, y que, aunque son voluntarios de la sociedad civil, no deben ser vistos simplemente como civiles armados, porque, dijo, "reciben un adiestramiento en todos los sentidos, no solamente en la lucha armada".



El número de milicianos, un cuerpo previsto como "complementario" a la FANB para la defensa de la nación, es muy superior a los 180.000 efectivos de los componentes de la Armada, Aviación, Ejercito y Guardia Nacional, activos en la FANB, según datos del ministro.



Recalcó que las milicias "tienen una organización, o sea no son un grupo de civiles indisciplinados, sin doctrina, sin conocimiento".



Aunque hay armas disponibles para todos, ninguno tiene asignado un fusil, todo el armamento está resguardado en el parque de la FANB, y solo le es entregado cuando la función a la que fue designado implique su uso, explicó.



"Que nadie tema por eso, nadie tiene porque tener temor", concluyó.