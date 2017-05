Macron ganaría elecciones con más del 60 % de votos, según medios europeos

El candidato socioliberal Emmanuel Macron sería el vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas que se celebran hoy con más del 60 % de los sufragios, según las estimaciones de voto publicadas por varios medios de Bélgica y Suiza.



Según publican hoy las ediciones digitales del diario francófono "Le Soir" y de la televisión francófona RTBF belgas, el centrista Macron se impondría así con una ventaja "amplia" a la candidata ultraderechista, Marine Le Pen.



El diario "Le Soir" cita como fuente los sondeos a pie de urna realizados por cuatro institutos estadísticos diferentes y de acuerdo con estas estimaciones también habría un "número importante" de votos blancos o nulos.

En Francia, una ley del 19 julio de 1977 prohíbe la difusión de sondeos relativos a las elecciones presidenciales desde el viernes a medianoche hasta el domingo a las 20 horas (18.00 GMT), en que cierran los colegios electorales.



El diario belga subraya que estos datos se basan en encuestas realizadas durante la jornada y recuerda que las primeras estimaciones procedentes del recuento de votos no se conocerán hasta que cierren los colegios electorales, a partir de las 19.00 horas (17.00 GMT) en las ciudades pequeñas.



La cadena de televisión francófona belga informa también en su página web de que Emmanuel Macron "estaría claramente en cabeza" y "obtendría más del 60 % de los votos", según los datos obtenidos también de encuestas a pie de urna y varios estudios.



Los medios belgas no proporcionan por el momento información sobre el número de votos que habría obtenido la candidata del Frente Nacional.



En Suiza, los diarios francófonos "La Tribune de Génève" y "24 Heures" en sus ediciones digitales apuntan a que Macron, líder del movimiento "En Marche", sería el ganador de la segunda vuelta de las presidenciales francesas, con entre el 62 % y el 64 % de los votos.



Los dos diarios helvéticos basan sus estimaciones en las primeras indicaciones de tres institutos de sondeos, pero no publican de momento el porcentaje que habría obtenido la candidata ultraderechista Marine Le Pen.



De acuerdo con estas mismas fuentes en las urnas galas habría un 10 % de votos en blanco y nulos.

Las elecciones presidenciales de Francia registraron al mediodía una participación del 28,23 %, casi igual que a la misma hora en la primera ronda (28,54 %) en abril pasado.



Los colegios electorales en la Francia metropolitana abrieron hoy a las 08.00 horas (06.00 GMT) y permanecerán abiertos hasta las 19.00 horas (17.00 GMT) en la mayor parte de las ciudades y una hora más tarde en las de mayor tamaño.