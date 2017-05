Optimismo en el cuartel de Le Pen antes del resultado de las presidenciales

Un ambiente optimista reina en el Chalet du Lac, cuartel general de la ultraderechista Marine Le Pen, a poco tiempo de que se conozcan los resultados de la segunda ronda de las presidenciales francesas, pese a las encuestas que predicen su derrota.



"Pues claro que espero una victoria", dijo a Efe Pierre, un parisino de 32 años, que sin embargo se declaró "decepcionado" con el debate del pasado miércoles entre Le Pen y su rival, el centrista Emmanuel Macron.



El Chalet du Lac, donde la líder del Frente Nacional (FN) seguirá la velada electoral, es un complejo con restaurante, salón y terrazas en el Bosque de Vincennes, al este de París.



"Estoy segura de que ella va a tener un buen resultado", dijo a Efe Perrine, una estudiante de París, quien también opinó que la campaña de la candidata de utraderecha fue mejor, ya que, a su juicio, la de Macron "fue solo comunicación".

Desde que se abrieron las puertas de este complejo a los medios, la tranquilidad del bosque y el lago se vio interrumpida por la presencia de cientos de periodistas llegados desde distintas partes del mundo para cubrir esta velada electoral.



Tres horas más tarde eran los seguidores de Le Pen quienes podían entrar en el Chalet du Lac.



Al principio solo había miembros de la organización y seguridad, periodistas, y curiosos que observaban lo que ocurría desde el parque en los aledaños del recinto.



El recinto tiene una capacidad para 1.400 personas, cifra muy alejada de las 10.000 que entran en la explanada del Louvre, donde está Macron.

La seguridad es también una de las protagonistas del día, y es que tanto periodistas como seguidores del FN fueron obligados a pasar un meticuloso control de seguridad para poder entrar en el recinto.



A mitad de la tarde, los periodistas fueron obligados a depositar todos sus bultos, como cámaras o mochilas, en la entrada del recinto, donde fueron rastreados por perros policía.



"Somos 120, no creo que haya ningún problema", señaló a Efe uno de los miembros de seguridad encargado de supervisar la entrada del recinto.



La decisión de Le Pen de vetar a varios medios de comunicación alegando falta de espacio en ese recinto ha sido muy criticada desde la prensa, y algunos medios, como el diario "Libération", han decidido "por solidaridad" no asistir a la velada electoral de la ultraderecha.



Periodistas del semanario "Charlie Hebdo", de los digitales "Médiapart", "Rue89", "Buzzfeed" y "Les Jours", del programa "Quotidien" del canal privado "TF1" y de varios medios extranjeros, según su recuento, señalaron no haber sido acreditados para el encuentro en el Chalet du Lac, en el este de París.



"Por solidaridad con nuestros compañeros, la redacción de 'Libération', que en el momento que escribe estas líneas no sabe si ha sido afectada por esa medida, ha decidido no acudir a la velada organizada por el partido ultraderechista", dijo a media tarde el diario en su edición digital.



"Libération", cuyo boicot fue compartido por la revista "Les Inrocks", expresó en su web que "esas medidas antidemocráticas y contrarias a la libertad de expresión deben cesar, al igual que la intimidación de periodistas en los mítines".