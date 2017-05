Tintori entra a la cárcel donde está Leopoldo López tras un mes sin visitas

Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, ingresó hoy a la cárcel militar donde se encuentra recluido el político venezolano, luego de un mes en el que le fueron prohibidas las visitas a familiares y abogados.



"Me confirman que @liliantintori logró entrar a Ramo Verde hace minutos, después de 35 días sin saber de Leopoldo", escribió en su cuenta de Twitter el diputado Freddy Guevara, coordinador nacional encargado de Voluntad Popular (VP), la formación que fundó López.



El también primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) llamó a esperar a que Tintori, así como la madre y los hijos de López, salga de la prisión de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, "para constatar el estado de Leopoldo después de inhumano aislamiento al que ha sido sometido".



En un vídeo difundido a través de la televisión estatal venezolana, López envió el miércoles un mensaje de "fe de vida", en medio de una serie de informaciones que indicaban que el político había sido trasladado a un hospital.



El opositor, condenado a casi 14 años y encerrado desde hace más de tres, aparece en el vídeo vestido con una camiseta y diciendo la fecha y la hora local, mientras asegura que está bien y envía a continuación saludos a su familia, al tiempo que dice no entender "por qué se quiere dar una fe de vida en este momento".



Sin embargo, Tintori cuestionó este audiovisual y aseguró que insistiría hasta ver a su esposo.



La organización de derechos humanos Human Rights Watch pidió esta semana permiso al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para visitar al político con el fin de "disipar cualquier duda sobre la salud" del prisionero.



Por su parte, el padre del opositor, Leopoldo López Gil, pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja que un representante de esa organización acuda a la prisión venezolana para comprobar el estado de su hijo, así como la situación de retención en la que se encuentra.



López fue acusado de incitar la violencia que se desató tras una marcha antigubernamental en febrero de 2014, suceso que dio inicio a una ola de protestas en el país que dejó un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.