Obama aconsejó a Trump que no contratara a asesor acusado de nexos con Rusia

El expresidente estadounidense Barack Obama aconsejó a su sucesor, Donald Trump, que no contratara como su principal asesor de Seguridad Nacional a Michael Flynn, quien luego dimitió por haber mentido sobre sus contactos con Rusia, según fuentes cercanas al exmandatario citadas por las cadenas NBC y CNN.



La advertencia, conocida hoy por primera vez, se produjo solo 48 horas después del triunfo de Trump en las elecciones del 8 de noviembre y cuando los dos se reunieron durante una hora y media en el Despacho Oval de la Casa Blanca.



Sobre esa reunión, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, comentó hoy en su rueda de prensa diaria que es cierto que Obama hizo saber a Trump que "él no era exactamente un fanático del general Flynn".



A continuación, Spicer señaló que, si Obama estaba "verdaderamente preocupado" por Flynn, podía haber tomado ciertas medidas, entre ellas retirarle la autorización para revisar información clasificada que obtuvo cuando empezó a trabajar para el Gobierno del exmandatario.



El propio Trump remarcó hoy en su cuenta personal de Twitter que Flynn recibió esa autorización del Ejecutivo de Obama, pese a haber realizado trabajos pagados para gobiernos extranjeros.



Trump añadió que a los medios "raramente les gusta hablar de eso", en alusión a que esa autorización provino del anterior Gobierno.



Flynn tuvo que dimitir en febrero pasado por las conversaciones que mantuvo en 2016 con el embajador ruso en EE.UU., Sergey Kislyak, con el que habló sobre las sanciones que Obama impuso a funcionarios de la inteligencia rusa por su supuesta injerencia en las elecciones presidenciales.



El exgeneral Flynn mintió al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y a otros altos cargos del Gobierno sobre el contenido de esas conversaciones con el embajador ruso.



Según publica NBC, citando a tres exfuncionarios del Gobierno de Obama, el examandatario advirtió a Trump de que Flynn había mantenido cuestionables contactos con Rusia durante su mandato y le aconsejó que no nombrara al exgeneral en un "un puesto de alto nivel".



El propio Obama nominó en 2012 a Flynn para dirigir la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), un cargo que el exgeneral abandonó prematuramente en 2014.



Quienes trabajaron con él en la DIA aseguran que fue despedido por su caótica gestión del organismo, pero Flynn ha defendido que el problema fue que él se negó a adherirse a la línea oficial de la Casa Blanca y que tenía fuertes discrepancias con el rumbo de la política exterior de Obama.



La revelación sobre las advertencias de Obama se produce el mismo día en el que está prevista la comparecencia en un subcomité del Senado de la exfiscal general adjunta Sally Yates, convertida en un testigo clave de la investigación del FBI y el Congreso sobre los supuestos nexos entre el Kremlin y la campaña presidencial de Trump.



Yates, que fue la fiscal general en funciones del Gobierno de Trump durante 10 días, tiene previsto hablar hoy por primera vez de las advertencias que hizo a la Casa Blanca en enero sobre los nexos de Flynn con Rusia y las conversaciones que el exgeneral había mantenido con el embajador ruso en Washington.



Según advirtió Yates a la Casa Blanca, las revelaciones de Flynn al embajador ruso le hacían vulnerable a posibles chantajes del Kremlin.



La audiencia de hoy forma parte de una serie de sesiones, públicas y a puerta cerrada que está llevando a cabo tanto el Senado como la Cámara de Representantes sobre la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de EE.UU. para determinar si hubo algún tipo de coordinación entre el Kremlin y la campaña de Trump.