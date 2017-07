Oposición venezolana anuncia preguntas del referendo sobre la Constituyente

La oposición venezolana anunció hoy las tres preguntas de la consulta popular convocada para este 16 de julio por el Parlamento para que los ciudadanos aprueben o rechacen el proceso constituyente activado por el Gobierno y expresen si desean la convocatoria de nuevas elecciones.



Este referéndum calificado de inconstitucional por el presidente Nicolás Maduro pide asimismo a los ciudadanos que se pronuncien sobre el papel de las fuerzas armadas y los funcionarios públicos a la hora de defender la Constitución vigente.

El referendo, que se ha convocado al margen del Poder Electoral acusado de servir al Gobierno, es la principal medida de la oposición para intentar evitar que el 30 de julio se vote como está previsto a los constituyentes que deben redactar una nueva Carta Magna.





La oposición ve en esta iniciativa un intento de consolidar una dictadura por parte de Maduro y el oficialismo, que dice impulsar la llamada Asamblea Nacional Constituyente para "fortalecer la revolución" iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999.

Entre los argumentos de los opositores a este proceso está el hecho de que no se hizo una consulta previa los ciudadanos para saber si deseaban o no que se redactara una nueva Carta Magna.



La votación del 16 de julio tendrá como "garantes" a los rectores de cinco universidades del país, que estuvieron presentes en el acto en el que el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y su primer vicepresidente, el también opositor Freddy Guevara, hicieron públicos los detalles de la consulta.



Según explicó Guevara, que definió la jornada como "el acto de desobediencia civil más grande" de la "historia de la humanidad", todos los venezolanos mayores de 18 años están llamados a depositar su voto ese día en más de 14.000 mesas habilitadas en más de 1,700 edificios de grupos civiles y religiosos de todo el país.

El horario de votación se extenderá de las 7.00 hora local (11.00 GMT) a las 16.00 (20.00 GMT) y estará supervisado por personas designadas a tal efecto.



Más de 50,000 voluntarios serán movilizados para intentar que la votación sea un éxitos, y los venezolanos en el extranjero podrán votar también en más de 200 ciudades de todo el mundo.



Además de introducir su papeleta, quienes acudan a votar se adherirán formalmente con su firma al artículo 350 de la Constitución, que contempla el derecho a no reconocer a todo Gobierno que no respete las leyes de la nación.



El Parlamento, que cuenta con mayoría absoluta de la oposición, ya se ha declarado en rebeldía en virtud de este artículo, al considerar que el Gobierno de Maduro ha implantado una "dictadura" en el país caribeño por sus supuestos atropellos de la ley y los derechos humanos.



El diputado Guevara prometió a los ciudadanos que sus datos no serán entregados a la Consejo Nacional Electoral (CNE) ni a ninguna otra instancia leal al Gobierno.