Peña Nieto pide aparcar debate sobre muro para avanzar en relación con EEUU

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, abogó hoy por no centrar la atención en "quién paga el muro" fronterizo con Estados Unidos para poder avanzar en una relación de "respeto mutuo y de confianza" con el país vecino, el objetivo de la reunión que mantuvo ayer con el estadounidense, Donald Trump.



En declaraciones tras concluir la cumbre del G20 en Hamburgo recogidas en un comunicado de su Gobierno, Peña Nieto calificó de "muy positivo" ese encuentro, tras haber suspendido una visita a la Casa Blanca a principios de año por la polémica del muro.

Ayer, explicó, Trump y él conversaron para "dejar de lado las marcadas diferencias que tenemos, particularmente en lo que tiene ver con quién paga el muro, que no debe prestar, no debe ocuparnos hoy nuestra atención, sino concentrarnos en los temas que verdaderamente hoy significan generar condiciones de bienestar para nuestras sociedades".



"Nuestra relación bilateral no puede estar marcada por murmullos, como los que, eventualmente, ayer tuvieron lugar", señaló en referencia a la pregunta que lanzó una corresponsal a Trump para saber si seguía pensando que México debía pagar el muro, a lo que el estadounidense respondió "totalmente".

En su entrevista, explicó Peña Nieto, ambos apostaron por un "buen" acuerdo de libre comercio para Norteamérica que beneficie a México, EEUU y Canadá y genere empleo, riqueza y bienestar.



Acordaron además revisar un programa con Estados Unidos que permita que trabajadores agrícolas desempeñen labores en el país vecino de manera temporal, como el que ya funciona con Canadá.



Peña Nieto explicó asimismo, en línea con las tesis de Alemania, presidente de turno del G20, que en las sesiones de la cumbre defendió el libre comercio y un "sistema multilateral de comercio sólido, transparente y basado en reglas".



Además, reiteró el compromiso mexicano con el Acuerdo de París, al considerarlo "la única vía para contrarrestar el cambio climático".



En materia de migración internacional, Peña Nieto indicó que migrar debe ser "una oportunidad y no un problema", "una elección y no una necesidad", y en lo relativo al empoderamiento de las mujeres, abogó por que los gobiernos se involucren activamente para lograr la igualdad de oportunidades en el mercado laboral.