Trump rectifica y dice que cooperación en ciberseguridad con Rusia no pasará

El presidente estadounidense, Donald Trump, rectificó pocos horas después de hablar de una unidad conjunta con Rusia sobre ciberseguridad y aseguró que solo se trató y que no puede suceder.



"El hecho de que el presidente (ruso Vládimir) Putin y yo hablásemos de una unidad de ciberseguridad eso no significa que yo crea que es posible. No puede pasar, pero un alto el fuego (en Siria) sí se pudo", aseguró el mandatario en Twitter



Horas antes, también por la red social, Trump aseguró que discutió el viernes en su primera reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, la formación de "una impenetrable unidad de seguridad cibernética" conjunta.

La afirmación sorprende después de que el mandatario estadounidense asegurara que presionó a Putin por la injerencia electoral, que según las agencias de inteligencia estadounidenses se llevó a cabo mediante ciberataques.



Sorprende más aún, después de que la prensa estadounidense revelara intentos de infiltración rusa en la red de votación de Estados Unidos, así como en centrales nucleares y otras infraestructuras clave.



La unidad considerada en la reunión con Putin durante la cumbre del G20 de Hamburgo (Alemania), que finalizó ayer, serviría, según dijo Trump en un primer momento, para evitar "hacking en las elecciones y otras cosas negativas, que estarán protegidas y seguras".



Las críticas levantadas por esta inesperada posibilidad de cooperación con Rusia no se hicieron esperar tanto entre demócratas como republicanos.



El senador republicano Marco Rubio contestó a Trump en Twitter al afirmar que formar una unidad conjunta en ciberseguridad es como colaborar con el líder sirio, Bachar al Asad, en una "unidad sobre armas químicas".



Rubio aseguró que Putin "nunca será un aliado o socio fiable y constructivo".



En un comunicado tras el cierre del G20, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que el grupo de trabajo sobre ciberseguridad acordado con Rusia es un "punto bajo" equivalente a que ladrones y policía creen "un grupo de trabajo sobre robo de bancos".