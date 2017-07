Kremlin: Putin y Trump no pactaron crear unidad conjunta sobre ciberseguridad

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, no acordaron la creación de una unidad conjunta sobre ciberseguridad durante su reunión en la cumbre del G20, afirmó hoy el Kremlin.



"Nadie prometió nada, solo se constató la disposición a trabajar en esta dirección", declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Trump aseguró previamente haber discutido con su colega ruso sobre la formación de una "impenetrable unidad de seguridad cibernética" conjunta.



Sin embargo, horas después el mandatario estadounidense rectificó para afirmar que la cooperación en ciberseguridad no es posible.



"El hecho de que el presidente (ruso Vládimir) Putin y yo hablásemos de una unidad de ciberseguridad, no significa que yo crea que es posible. No puede pasar, pero (acordar) un alto el fuego (en Siria) sí fue posible", escribió Trump en Twitter.



En el Kremlin señalaron que ambos dirigentes "efectivamente hablaron de ese asunto", pero "no se sabe si la unidad (conjunta) se creará" porque solo "lo puede decir el tiempo".

Peskov agregó que el presidente ruso insistió en la primera reunión con Trump en que las informaciones sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses "son pura ficción y no se corresponden con la realidad".

"Precisamente en este contexto se afirmó que la mejor forma de la lucha con el ciberterrorismo es la cooperación", señaló el portavoz del Kremlin.