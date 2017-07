Iberia sancionada por pedir test de embarazo a candidatas a puesto de trabajo

La aerolínea española Iberia recibió una sanción administrativa de 25.000 euros (28.477 dólares) del Gobierno de la región de Baleares (Mediterráneo) por someter a sus aspirantes a pruebas de orina para saber si estaban embarazadas antes de contratarlas.



La Consejería y la Inspección de Trabajo de las islas Baleares tacharon de "discriminatorias" las prácticas empleadas por la compañía, que cuenta entre su plantilla con un 46 % de mujeres, que es un 71 % en el caso de las azafatas.

Por su parte, Iberia aseguró hoy que "nunca" ha dejado de contratar a una mujer por estar embarazada y que cuenta con protocolos "muy rigurosos" para proteger a las mujeres en cinta, las de plantilla y las aspirantes, para no asignarles tareas que puedan "poner en riesgo su salud y la del feto".



La propuesta de sanción la planteó la Inspección de Trabajo del Gobierno balear tras supervisar hace un año un proceso de selección, después de haber tenido conocimiento de que una persona que se negó a someterse a dicha prueba fue expulsada del mismo, informaron fuentes de la Consejería (departamento) de Trabajo.



La compañía aérea alegó que la prueba se llevaba a cabo por motivos de seguridad, con el objetivo de proteger a trabajadoras que estuvieran embarazadas y aplicar el protocolo de prevención de riesgos laborales adecuado a estos casos.



A pesar de esto, Iberia rectificó y, a partir de ahora, no pedirá a las mujeres que se sometan a un test de embarazo, aunque sí confía en que ellas "comuniquen su estado con anticipación" y se puedan adecuar así sus funciones temporales.



No obstante, los sindicatos reclamaron hoy a la empresa que modifique su proceso de selección de personal para que la información sobre un posible embarazo se produzca tras la contratación y nunca antes.

UGT, uno de los principales sindicatos españoles, recordó que la prueba puede ser exigible a las trabajadoras con el fin de prevenir riesgos, pero no durante el proceso de selección.



Por su parte, la ministra española de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, mostró hoy su "rechazo absoluto" por la actitud de Iberia hacia las mujeres y abogó por la puesta en marcha de un "currículum ciego", con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación.