Parlamento venezolano suspende sesión al impedir militares entrada a prensa

El Parlamento venezolano suspendió hoy la sesión que tenía prevista al impedir la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) la entrada de los medios de comunicación a la sede del Legislativo en el oeste de Caracas.



"Informo que la GNB no dejó entrar hoy a ningún medio de comunicación a la @AsambleaVE, razón por la cual fue suspendida la sesión", escribió en su cuenta de Twitter el secretario de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que añadió: "No vamos a hacer una sesión a puerta cerrada por capricho de los esbirros de la dictadura".

De Interés: Abogado en España reclama libertad plena para Leopoldo López

Este nuevo incidente en la Cámara -donde la oposición tiene mayoría absoluta- se produce días después de que grupos de simpatizantes chavistas armados irrumpieran en el Parlamento y agredieran a varios diputados de la oposición, que acusaron a la GNB de haber permitido el ingreso de los violentos.