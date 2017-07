Merkel y Macron expresan solidaridad con Italia por la gestión migratoria

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, expresaron hoy su solidaridad con Italia en la gestión de la inmigración en el Mediterráneo tras reunirse con el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, en Trieste.



En una breve declaración a los medios frente al buque-escuela "Palinuro" de la Marina Militar italiana, Merkel y Macron encomiaron el "gran trabajo" que Italia desempeña con el rescate de migrantes en el Mediterráneo central y su acogida en puertos meridionales italianos.





Merkel refirió que la Unión Europea (UE) "no solo puede ser una Europa para la economía sino también una Europa que afronte unida todos los retos", también en relación a la gestión del flujo migratorio, y expresó la necesidad de ser "solidarios" con Italia, según recogieron los medios italianos.

Para combatir la "inmigración ilegal", la canciller abogó por "la cooperación con África", sobre todo con Níger y Libia, país de tránsito y puerto de salida, respectivamente, de la mayoría de los emigrantes subsaharianos que llegan a Italia.



Macron reconoció que "Francia no ha hecho siempre su parte" en la gestión de la emergencia migratoria pero aseguró que lo hará, con un "espíritu de humanidad".



"Francia hará su parte", prometió el presidente francés, aunque especificó que es necesario distinguir a los migrantes que tienen derecho a asilo de aquellos que viajan a Europa por razones económicas.



"Son dos realidades distintas y no cederé ante este espíritu de confusión imperante", dijo.



Opinó que Francia debe ser solidaria con Italia y otros países que se ven más afectados por la presión migratoria y "demostrarse humano ante los refugiados".



Gentiloni aseguró que Italia "seguirá haciendo su parte" en la gestión de la inmigración pero advirtió de que también seguirá "luchando para que de la política migratoria no se ocupen solo algunos países sino que sea compartida por toda la UE".



Los tres líderes mantuvieron su encuentro en Trieste antes de que comience una cumbre entre la UE y los países de los Balcanes occidentales, el conocido como "Proceso de Berlín".



Merkel, impulsora de estas conferencias, expresó su interés en que "estos países (balcánicos) tengan un buen desarrollo para que poco a poco se puedan mover hacia la UE".



"La estabilidad política en la región implica estabilidad" también para la UE, recordó.



En la cumbre, centrada en cuestiones de infraestructuras y transportes, participarán los jefes de Gobierno o ministros de seis países balcánicos: Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Montenegro y Serbia.



También asistirán representantes de los Gobiernos de Croacia, Eslovenia, Austria, Francia, Alemania e Italia, de la Comisión Europea y del Consejo de Cooperación Regional, además de la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini.